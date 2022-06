IDM News 2022: Misano, München, Schleiz und Spa

Die IDM-Piloten haben frei bis zum nächsten Lauf vom 24. bis 26. Juni in Most. Langeweile kommt dennoch nicht auf. Es gibt genügend Ziele nah und fern, um sich bis dahin entsprechend zu amüsieren.

Rennen gucken kann man am Wochenende in Schleiz. Per Bildschirm oder live in Misano. Selber fahren kann man demnächst in Spa und man kann sein Geld für einen guten WM-Zweck loswerden.

Praktikant bei BMW

BMW Motorrad sucht quasi ab sofort einen Praktikanten oder eine Praktikantin im Bereich Marketing und Produkt. «In der Abteilung sind wir für alle Marketingaktivitäten von BMW Motorrad Deutschland verantwortlich. Dies umfasst sowohl die konzeptionelle Entwicklung von Marketingstrategien als auch die operative Umsetzung der definierten Maßnahmen», heißt es in der Stellenbeschreibung. Mit dabei auch nationaler Motorsport wie zum Beispiel die IDM. Was man im Gepäck haben sollte: Studium der Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftsinformatik, idealerweise mit dem Schwerpunkt Marketing bzw. Online-Marketing, CRM oder ein vergleichbarer Studiengang. Zweite Hälfte Diplom-/Bachelorstudiengang oder Masterstudium. Startdatum: ab 20.06.2022, Dauer: 6 Monate, Arbeitszeit: Vollzeit, Ansprechpartner: BMW Group Recruiting Team +49 89 382-17001

Auktion für WM-Budget

Marcel Brenners IDM-Karriere war im Jahr 2021 denkbar kurz. Nach einigen Rennen mit dem Team Hess in der IDM Supersport gelang ihm Mitten im Jahr der Sprung in die WM, wo er bis heute unterwegs ist. Auch ungewöhnliche Maßnahmen führen oft zum Erfolg, in diesem Fall die Versteigerung eines Armee-Motorrads der Marke Condor, Typ A 250. «Das Motorrad wurde uns von einem Sponsor übergeben, damit wir es verkaufen können», so die Familie Brenner. «Der Erlös wird für die Rennsport-Karriere von Marcel Brenner #25 eingesetzt. Für eine Besichtigung bei uns in Schüpfen/CH stehen wir gerne zur Verfügung.» Zur Versteigerung

Frisch verliebt

Nicolai Kraft hatte den Einsatz in der IDM Supersport 2022 geplant und das Geld dafür auf allen möglichen Kanälen zusammengekratzt. Mit der IDM wurde es vorerst nichts, da sein Motorrad für eine optimale Vorbereitung nicht lieferbar war. Jetzt ist sie angekommen und Kraft verziert seinen Facebook-Post mit allerlei Herzchen. «Leute was soll ich dazu sagen», erklärt er. «Für einige ist es einfach nur eine R6, eine normale 600er für ein bisschen Rennstrecke, gibt ja sowieso genug davon. Aber für mich ist sie das schönste Motorrad, der Traum von einer eigenen Supersport Maschine ist wahr geworden, für mich beginnt hier ein komplett neues Kapitel in meiner Rennsportkarriere. Ich kann mich nicht genug bei allen bedanken, die mir das ermöglicht haben. Allen Sponsoren, Crowdfunding-Unterstützer, Freunde und Familie und jeder der mich supportet.»

Selberfahren in Spa

Vor wenigen Tagen hat die BMW-Mannschaft rund um Werner Daemen und unter anderem mit den beiden IDM-Superbike-Meistern, zusammen sechs Titel, Markus Reiterberger und Ilya Mikhalchik das 24-Stunden-WM-Rennen im belgischen Spa gewonnen. Im Rahmen der Yamaha-Track-Days darf vom 30. Juni bis 1. Juli 2022 (fast) jeder ran. «Bereit für einen heißen Ritt auf der Ardennen-Achterbahn», fragen die Yamaha-Verantwortlichen. «Dann lass dir dieses exklusive Racing-Highlight für Yamaha Fahrer nicht entgehen. Ganz gleich, ob Du Track-Profi oder Rennstrecken-Neuling bist – bei diesem zweitägigen Top-Event kannst Du das Potenzial deiner Maschine auf einer der aufregendsten Rennstrecken dieser Welt ausloten. Erlebe die legendäre Eau Rouge aus der Fahrerperspektive. Feile mit erfahrenen Instruktoren an deinen Racing-Skills. Und freu dich auf kostenlose Test-Rides mit unseren R-Modellen. Mehr Adrenalin geht nicht.» Anmeldung direkt bei Yamaha.

Schleiz für Kurzentschlossene

Als nächste große Veranstaltung startet ab Freitag die German TT mit den Trainingsläufen. Am Wochenende folgen die Qualifyings und Rennen der Int. Bike Promotion Meisterschaft, der IG Königsklasse, German Twin Trophy mit dem Yamaha R7 Cup und des HR Cup. Besucher sind willkommen, Tickets gibt es an der Tageskasse (10 EUR Tagesticket Samstag/Sonntag, 15 EUR Wochenende). Der PKW- Parkplatz am Buchhübel kann kostenlos genutzt werden. Motorräder können gegen eine kleine Gebühr im Innenbereich geparkt werden, Caravan und Wohnwagen ebenfalls.