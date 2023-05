IDM Sachsenring 2023: Der Plan am Freitag

Nach zwei Jahren Pause ist die IDM auf Deutschlands Grand Prix-Strecke zurück. Ab Freitag den 12. Mai 2023 gehen die IDM-Solo- und die Rahmen-Klassen an den Start. Erstmals dabei die Seitenwagen-WM.

Mit allerlei Klassen, in denen dann auch noch unterschiedlich gewertet wird, hat man beim Auftakt der IDM 2023 so einiges zu tun. Bei den IDM Solo-Klassen hat man es noch leicht. In der IDM Superbike, der IDM Supersport und der IDM Supersport 300 zählt das, was man auf der Strecke sieht. Komplizierter wird es da bei den IDM Seitenwagen, die gemeinsam mit den Dreirädern der Weltmeisterschaft auf der Strecke unterwegs sind, jeder in seiner eigenen Meisterschaft. Auch bei den Rahmenrennen wird gemischt. Der Yamaha R7-Cup und der Twin-Cup bleiben jeweils unter sich, gemeinsam unterwegs sind dagegen die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup und des Austrian Junior Cup.

Die Tageskasse

Die Tageskasse ist an folgenden Zeiten geöffnet. Freitag: 07.00 – 16.00 Uhr, Samstag: 07.00 – 17.00 Uhr und Sonntag: 07.00 – 15.00 Uhr. Das Wochenend-Ticket gibt’s für 40 Euro, 35 Euro für Frühbucher im Internet. Kinder bis einschließlich 17 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen kommen kostenlos rein. Mit einer Schwerbehinderung ab 50 Prozent zahlt man 20 Euro, genauso wie die Begleitperson. Samstags kostet das Ticket an der Tageskasse 23 Euro, am Sonntag 29 Euro. Der IDM-Freitag ist nicht wie in der Vergangenheit kostenlos. Es werden 5 Euro aufgerufen.

Die Strecke

Der Sachsenring ist der deutsche Grand Prix-Kurs mit der gefühlt längsten Linkskurve der Welt. Im Mekka des Rennsports, das wegen der vielen Zuschauer zu den Top 3 der meistbesuchten Motorrad-Grand-Prix zählt, überwiegt flüssiges Fahren. Es gibt zwei selektive Kuppen und Wechselkurven mit hohem Tempo. Der Sachsenring ist eine Berg- und Talbahn mit einem maximalen Gefälle von 12,8 Prozent. Die IDM kehrte im Corona-Jahr 2020 nach sechs Jahren Pause auf die Kultstrecke zurück. Nach zwei Jahren Pause ist sie 2023 wieder am Start.

Das Wetter

In Hohenstein-Ernstthal ziehen am Tag Wolkenfelder durch und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 19°C. Nachts bleibt es bedeckt bei Werten von 9°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 15 und 32 km/h erreichen. Heute gibt es bis zu drei Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 05:25 Uhr, Sonnenuntergang: 20:46 Uhr.

Zeitplan für Freitag 12.Mai 2023

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 R7 Cup

09.00 bis 09.20 Uhr FP1 Twin Cup

09.30 bis 09.55 Uhr FP1 NTC

10.05 bis 10.35 Uhr FP1 FIM Superside



10.45 bis 11.05 Uhr FP1 IDM SSP 300

11.10 bis 11.35 Uhr FP1 IDM SSP

11.45 bis 12.10 Uhr FP1 IDM SBK



12.20 bis 12.40 Uhr FP 2 R7 Cup

12.50 bis 13.10 Uhr FP2 Twin Cup

13.30 bis 13.55 Uhr FP2 NTC



14.05 bis 14.25 Uhr FP2 IDM SSP 300

14.30 bis 14.55 Uhr FP2 IDM SSP

15.05 bis 15.30 Uhr FP2 IDM SBK



15.40 bis 16.00 Uhr Q1 FIM Superside

16.15 bis 16.35 Uhr Q1 R7 Cup

16.45 bis 17.05 Uhr Q1 Twin Cup

17.15 bis 17.45 Uhr Q1 NTC



17.55 bis 18.45 Uhr FP3 IDM SBK