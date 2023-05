IDM News: Rund ums Schleizer Dreieck 2023

In diesem Jahr feiert die Rennstrecke in Thüringen ihren 100. Geburtstag. Die Verantwortlichen haben sich so einiges einfallen lassen. Am kommenden Wochenende geht es mit der Party los.

Am kommenden Wochenende steht das erste Rennen an. IDM-Piloten sind zu Gast und die letzten 100 Jahren gibt es schriftlich. Auch Schleiz-Shopping ist angesagt. Die IDM ist Ende Juli dran.

Schleiz als Buch

Im Rahmen der Festwoche "100 Jahre Schleizer Dreieck" wird ab dem 2. Juni 2023 die Festbroschüre erhältlich sein. Das über 200 Seiten umfassende Werk zur 100-jährigen Geschichte der Rennstrecke bekommt man in der "Alten Münze" in Schleiz oder zu allen Veranstaltungen in den Festwochen sowie zu den Veranstaltungen am Schleizer Dreieck. Reinschauen und viel Wissenswertes rund um die älteste Naturrennstrecke Deutschlands entdecken.

Schleiz zum Shoppen

Ab sofort gibt es viele verschiedene Merchandise-Artikel anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Schleizer Dreieck" in der Stadtinformation "Alte Münze" der Rennstadt Schleiz auf dem Neumarkt. Auch wird es auch bei den Events an der Strecke alles zu kaufen geben. Schirme, Gin, Böttger-Bitter, Aufkleber, Magneten, Caps und andere Kopfbedeckungen, Plakate, Shopping-Coins, Stifte, Shirts, Sitzkissen, Gürteltaschen, Feuerzeuge, Sonnenbrillen und ab dem 2.Juni gibt es dann auch die Festschrift mit Portraits, Geschichten, Bildern, Starterlisten und vielen anderen interessanten Dingen auf mehr als 200 Seiten. Tickets für alle Events sind außerdem auf www.schleiz.de, www.schleizer-dreieck.de, www.wisentahalle.de sowie in der "Alten Münze" zu haben. (Quelle: MSC Schleizer Dreieck)

Schleiz mit der IRRC

Der Auftakt zu den Festwochen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums ist dem 3. Thüringer Motorsport-Meeting vorbehalten. Neben der International Road Racing Championship (IRRC) werden vom 2. bis 4. Juni die Sidecar Trophy, die IG Königsklasse sowie weitere Klassen im Rahmenprogramm an den Start gehen. Erstmals seit 2017 gastieren die Roadracer wieder auf dem Schleizer Dreieck. Die Läufe der IRRC werden an diesem Wochenende der Höhepunkt der Veranstaltung sein. Der Start erfolgt am Sonntag, den 4. Juni bei der IRRC Supersport um 10.30 Uhr bzw. um 14.50 Uhr. Die IRRC Superbike wird um 12.05 Uhr und 15.40 Uhr auf die Reise geschickt. (Quelle: J.Müller)

Schleizer in Schleiz

Mit Julian Puffe wird es einen prominenten Gaststarter aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft geben. Der Schleizer hat extra für dieses Rennen ein eigenes Team gegründet und wird mit einer seriennahen BMW-Maschine an den Start gehen. «Ich möchte wenigsten einmal im Rahmen der Jahrfeierlichkeiten auf meiner Heimatstrecke ein Rennen fahren. Die Aussichten beim IDM-Lauf ein Team zu finden, sind derzeit äußert gering», schätzt Julian Puffe die Lage ein. (Quelle: J.Müller)