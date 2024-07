IDM Superbike: Der aktuelle Krankenstand

Gleich vier Piloten mussten ihre Teilnahme am Rennen der IDM am Schleizer Dreieck absagen. Drei von vier Ducati-Piloten werden fehlen. Auch ein BMW-Pilot musste einen Krankenschein einreichen.

Das Renn-Wochenende am Schleizer Dreieck hat noch nicht mal angefangen, da gibt es schon im Vorfeld die ersten Ausfälle.

Lorenzo Zanetti: Schlüsselbein

Sein Team Triple M Ducati war schon auf dem Weg ans Schleizer Dreieck, als die Nachricht ihres IDM Superbike-Piloten Lorenzo Zanetti kam. Der Italiener meldete sich aus dem Krankenhaus. «Das ist nicht die beste Art, das Wochenende zu beginnen», schreibt er auf Instagram. «Bei den Tests diese Woche habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen. Wie immer vielen Dank an die Mitarbeiter des medizinischen Zentrums in Misano für die erste Hilfe, an Loryx66 für die Untersuchung und die Planung meiner Genesung und an Dr. Alessio Pedrazziniche und sein Team, die mich sofort wieder auf die Beine gebracht haben. Es tut mir leid, dass ich dieses Wochenende nicht in Schleiz bei Runde 4 der IDM dabei sein kann. Ich entschuldige mich auch bei den Jungs vom Team Ducati Frankfurt, die bereits unterwegs waren und hart gearbeitet haben, um sich auf das Rennen vorzubereiten.»

Max Schmidt: Oberarm

Der Pilot des Teams Champion-alpha-Van Zon-BMW hatte seine Krankmeldung für Schleiz bereits vor einer Woche abgegeben. Er hatte sich beim 24-Stunden-Rennen von Barcelona den Oberarm gebrochen. Der Bruch wurde noch in Spanien operiert und Schmidt durfte mit Arm in der Schlinge und einem durch die OP gereizten Radialnerv die Heimreise antreten.

Vladimir Leonov: Handgelenk

Der Russe vom Team Hertrampf ist bisher nur das IDM-Rennen in Oschersleben gefahren. Beim Auftakt am Sachsenring fehlte das nötige Visum. In Most fehlte er, da er mit seinem Test-Bike auf dem Moskau Raceway ein paar Trainingskilometer absolvieren wollte und anschließend seine IDM-Teilnahme verletzungsbedingt absagen musste. Und Schleiz? Fällt Leonov auch aus. «Ich habe den Sturz auf Video gesehen», berichtet Denis Hertrampf. «Es war ein Highsider bei 200 km/h. Dabei hat er sich die Hand gebrochen. Er wurde auch gleich operiert. In der Woche vor dem IDM-Rennen in Assen kommt das Metall wieder raus und er wird uns dann bei der IDM besuchen. Er kann frühestens am Nürburgring fahren, aber das wäre sportlich. Das Finale in Hockenheim wird aber klappen.»

Oliver König: Geplanter Eingriff

Mit dem Tschechen inklusive WM-Erfahrung ist in dieser Saison mit dem Team Hertrampf eine neuer Fahrer in der IDM Superbike aufgetaucht. Jetzt musste sich König einem schon länger geplanten Eingriff unterziehen. Den Eingriff hat er gut überstanden, doch für die auch körperlich extrem Kräfte raubende Strecke von Schleiz ist König noch nicht wieder fit genug. In Assen will er dann wieder topfit bei der IDM antreten.