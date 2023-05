Bálint Kovács frischt erfolgreich IDM-Erinnerung auf

In der IDM Superbike hatte sich der Ungar schon einmal erfolgreich als Gastfahrer vorgestellt. Ab 2023 ist er fester Bestandteil der Serie und will mit dem Team BCC-alpha-Van Zon-BMW hoch hinaus. Oschersleben im Visier.

Bálint Kovács ist einer der Neuzugänge im Team um Andy Gerlich und Werner Daemen, welches im Vorjahr mit Markus Reiterberger dessen vierten IDM Superbike-Titel geholt hatte. «Ich war zuletzt vor sieben Jahren mit einer 300er hier auf der Strecke», erinnert sich er Ungar, als er am vergangenen Wochenende auf dem Sachsenring in die IDM-Saison eingestiegen ist. «Mit einem Superbike ist das jetzt schon eine ganze andere Hausnummer. Obwohl ich allerdings zugeben muss, dass mir Stop-und-Go-Strecken mehr liegen.»

Das dritte Freie Training war aufgrund eines Regenschauers nicht geeignet, um die Strecken-Kenntnisse auszubauen. Davon, dass eventuell Erfahrung fehlte, merkte man bei den beiden Rennen, das erste ging für Kovács von Startplatz 11 los, nicht viel. Am Ende glänzte der Nachwuchspilot mit den Plätzen 6 und 7 im Ziel.

«Hätte mir das vorher jemand gesagt», so ein von sich selbst überraschter Ungar, der stets vom ehemaligen IDM-Piloten Gabor Rizmayer begleitet wird, «ich hätte es nicht geglaubt. Aber ich bin happy und die Rennen haben echt Spaß gemacht. Ich konnte mehr Meter auf dem Sachsenring machen und verstehe auch das Motorrad besser und da wurde es für mich leichter.» In den Rennen hatte er es im Kampf um die begehrten Punkte vor allem mit seinen Teamkollegen Max Schmidt und Philipp Steinmayr zu tun. «Das hat gut geklappt», versichert Kovács, «in der Box stimmt es zwischen uns und auf der Strecke versucht natürlich jeder sein eigenes Ding zu machen. Aber es ging jederzeit fair zu.»

Vor dem nächsten Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben geht die Reise des Ungarn noch an den Slovakiaring, wo er sich für die Teilnahme an der Alpe Adria-Meisterschaft angemeldet hat.

