Alt bunkert Punkte für IDM am Red Bull Ring

Aktuell ist der IDM Superbike-Pilot vom Team Holzhauer Racing Promotion Führender der Gesamtwertung. Offen ist die Frage, was der Honda-Pilot wegen des Doppel-Dates IDM und EWC Suzuka im August macht.

Nach dem Saisonauftakt auf dem Sachsenring liegt Florian Alt nach einem zweiten und einem ersten Platz mit 45 Zählern auf Platz 1 der IDM Superbike-Gesamtwertung. Doch wie einige seiner Konkurrenten kommt auch Alt im August in Bedrängnis. Denn am ersten Wochenende steht der IDM-Lauf auf dem Red Bull Ring an. Zeitgleich steht das prestigeträchtige Langstrecken-WM-Rennen im japanischen Suzuka auf dem Zettel. Ein Rennen, bei dem auch Honda-Pilot Alt für das Viltais-Team antreten soll, gemeinsam mit IDM-Kollege Leandro Mercado.

Mercado, in der IDM für das Team Kawasaki Weber Motos am Start und aktuell durch eine gebrochene linke Mittelhand eingeschränkt unterwegs, hat sich bereits für die Suzuka-Reise entschieden. Alt dagegen lässt die Frage offen. Auch sein IDM-Teamchef Jens Holzhauer bleibt mit seiner Antwort eher unkonkret. «Ich persönlich denke noch nicht so weit», umschifft er das Thema. «Natürlich ist das eine bedauerliche Situation und ich hoffe, dass sich Florian für den IDM-Lauf entscheidet. Doch bis dahin fließt noch viel Wasser den Berg runter.»

Die Organisatoren der EWC hatten den Lauf in Suzuka nachträglich mit Blick auf die Piloten der Superbike-WM, die von ihren Herstellern ins Rennen geschickt werden, auf das erste August-Wochenende verschoben. Da der IDM-Kalender da schon längst fix war, konnte man trotz Bemühungen des Promoters nicht mehr am Red Bull Ring-Termin rütteln. Den Vorschlag für ein IDM-Streichresultat lehnte der Promoter ab.

Da Alt von IDM-Vize-Titeln genug haben dürfte, bleibt es also spannend, wo ihn der Weg hinführt. Bei einem Verzicht auf den IDM-Lauf wären 50 mögliche Punkte futsch. Dass man mit der Honda inzwischen gewinnen kann, hat Alt am Sachsenring bewiesen. Offen ist auch die Entscheidung, ob Ilya Mikhalchik am Red Bull Ring fährt oder nach Japan fliegt, um an der Seite von Markus Reiterberger in der WM anzutreten. Genau hinschauen werden da auch die IDM Superbike-Frischlinge Hannes Soomer und Patrick Hobelsberger, die am Sachsenring gleich mal auf dem Podest aufgeschlagen sind und die die EWC in Suzuka er weniger kratzt.

IDM Superbike Stand nach 2 von 14 Rennen

1. 45 Punkte Florian Alt (Honda)

2. 33 Punkte Patrick Hobelsberger (BMW)

3. 32 Punkte Hannes Soomer (Honda)

4. 25 Punkte Ilya Mikhalchik (BMW)

5. 24 Punkte Bastien Mackels (Yamaha)