IDM News: Barcelona, WM-Lehrer und Uni-Abschluss

Die IDM hat bis Ende des Monats Sommerpause. Bevor es auf dem Schleizer Dreieck mit dem Punktesammeln weitergeht, haben die IDM-Piloten vom Sachsenring bis Suzuka alle Hände voll zu tun.

Während am vergangenen Wochenende die MotoGP am Sachsenring unterwegs war, zog es andere Piloten nach Spanien. Andere reisen nach Japan und für das Schleiz-Event kann man sich schon einen Platz am überdimensionierten Esstisch reservieren.

24 Stunden von Barcelona

Was macht man, wenn die eigene Serie gerade Pause hat? Man fährt Mitten im Juli ein 24 Stunden-Rennen auf der Grand Prix-Piste von Barcelona. Auch ein ehemaliger und zwei aktive IDM-Piloten stellten sich der schweißtreibenden Aufgabe. Beim IDM-Auftakt pilotierte der Österreicher Nico Thöni noch die Skach-Kawasaki, sonst ist er für das Team Bolliger in Sachen Langstrecke unterwegs. «Nach den 24 Stunden in Barcelona waren wir Gesamt-Zweiter und Sieger in der EWC-Klasse», berichtet Thöni. «Es war ein hartes Rennen bei spanischem Wetter. Trotz zwei kleinen Stürzen von Pedro hatten wir ein starkes Rennen und wurden am Ende belohnt. Danke an das gesamte Team Bolliger und meine Fahrerkollegen Pedro Nuno Romero und Alex Toledo Romero.»

IDM Supersport-Pilot Luca de Vleeschauwer war mit seinem WM-Team Pit Lane Endurance Club FFM #86 unterwegs. Top Ergebnis, Top Team», lautete sein Zusammenfassung nach Gesamtplatz 5. IDM Superbike-Pilot Max Schmidt kam mit seinem Gast-Team Kawasaki Catala Aclam nur 87 Runden weit. Anbei gibt es auch die komplette Ergebnisliste aus Barcelona.

Doppelte Ehrung

Der IDM Superbike-Pilot war mit der Podest-Zeremonie in Most noch nicht ganz fertig, da ging es im Sprinter schon wieder zurück ins knapp 2000 Kilometer entfernte Estland. Dort wartete die nächste Sause auf den BMW-Piloten Hannes Soomer. Ohne Lederkombi, stattdessen in Hemd und Krawatte. Soomer feierte den Abschluss bei der Technischen Universität von Tallin. Also nicht nur schnell, sondern auch schlau. Jetzt sitzt er auf gepackten Koffern. Reiseziel: Suzuka. Dort wird er für BMW in der Langstrecken-WM an den Start gehen.

Zuschauer am Sachsenring

Nach dem tödlichen Unfall seines kleines Bruders Troy Beinlich vor drei Monaten auf dem Hockenheimring war es auch um IDM Supersport-Pilot Chris Beinlich ruhig geworden. Gemeinsam mit seiner Familie und seinen Freunden muss auch er versuchen, den tragischen Verlust zu verarbeiten. Am vergangenen Wochenende besuchte er den Grand Prix am Sachsenring. Sein Weg führte ihn auch an den kürzlich für seinen Bruder im Ehrenhain des Sachsenrings gepflanzten Baum.

Mahlzeit Seitenwagen

«Wir freuen uns, dass die Tradition wieder fortgesetzt wird», lässt die IG Gespannrennen von sich hören. «Traditionell findet dieses Jahr wieder der ‚lange Tisch‘ beim Saisonhighlight am Schleizer Dreieck statt. Beginn der Veranstaltung ist Freitag, 26.07. 2024 um ca. 19.00 Uhr, pro Person werden 15,00 Euro fällig, damit ist dann Essen und Trinken abgegolten, diese werden von Silvia Eilers Donnerstag und Freitag vor Ort eingesammelt. Bitte meldet Euch bis zum 19.07.24 per WhatsApp bei Robert Werth +491728330802 an. Bitte teilt Robert mit, ob ihr einen Salat mitbringen möchtet oder nicht. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, nicht lange zögern, denn es gilt: wenn voll, dann voll. Wir freuen uns sehr auf Eure Teilnahme.»

Fahrstunden

Beim IDM Supersport-Lauf in Most war auch der Schweizer Marcel Brenner zu Gast, der sonst in der mittleren Kategorie der Weltmeisterschaft unterwegs ist. Wer vom Schweizer was lernen will, kann das am 13. August tun. Alle Infos gibt es direkt beim Veranstalter.

Dauerbrenner

IDM Superbike-Pilot Bálint Kovács zählt neben der Strecke zu den fleißigsten Piloten und rührt in seinem Heimatland Ungarn ohne Unterlass die Werbetrommel für sich und seinen Sport. Am letzten Juni Wochenende präsentierte er sich bei den Harley Days in Ungarn. «Trotz der großen Hitze eine super Veranstaltung», versichert er. Er zeigte den Harley-Jungs auf dem Schräglagen-Simulator, was so geht auf den MotoGP-Strecken dieser Welt. «Letzte Woche durfte ich im Automotodrom Brno trainieren», erzählt er weiter. «Die Workouts waren hervorragend, damit ich in der kurzen Sommerpause nicht aus der tollen Form gerate.»