IDM Schleiz: Der Plan am Freitag

Ab 8.30 Uhr geht es heute am Schleizer Dreieck los, wo der vierte IDM-Lauf der Saison steigt. Im Rahmenprogramm gibt es den Twin Cup, die Pro Superstock 1000 und den Yamaha R7-Cup. Zehn Stunden Programm.

Alles ist angerichtet für ein aufregendes Wochenende. Zahlreiche Helfer haben alles rund um die Strecke, im Fahrerlager 1 und 2 und auf den Campingplätzen und Partyzonen schick gemacht und die ersten Gäste sind bereits am Donnerstag in Thüringen angekommen.

Die Strecke

Auf der ursprünglichen Strecke am Schleizer Dreieck fährt man bereits seit dem 10. Juni 1923 Rennen. Seit 1990 sind wieder internationale Felder am Start. Auf den meisten Rennstrecken werden die schnellen Runden im Uhrzeigersinn gedreht. Das Schleizer Dreieck ist eine der seltenen Rennstrecken, wo die Piloten entgegen dem Uhrzeigersinn auf einer durchschnittlichen Streckenbreite von ca. 10m Gas geben. Nach dem Umbau im Jahr 2004 wird bis heute auf der seit damals verkürzten Strecken-Variante gefahren.

Streckenlänge: 3,805 km

Kurvenzahl: 14 (vor dem Umbau 22)

Tiefster Punkt: Seng – 470m ü NN

Höchster Punkt: Buchhübel – 514m ü NN

Höhenunterschied: 44m

Streckenbreite: durchschnittlich 10m

Tribünenplätze: 10.000 auf fünf Tribünenkomplexen

Die Seitenwagen

Auf dem Schleizer Dreieck geht es ausschließlich um Punkte in der IDM-Wertung der Sidecars, für die Teams antreten dürfen, deren sportlichen Großerfolge noch vor ihnen liegen. Die Franzosen Ted Peugeot/Vincent Peugeot haben nach vier Rennen 91 Punkte gesammelt und damit 13 mehr als Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/FRAU). Auf dem dritten Tabellenrang stehen Lennard Göttlich/Lucas Krieg. Die beiden Deutschen sind mit ihren 19 beziehungsweise 21 Jahren das mit Abstand jüngste Team. Auf Position 4 befindet sich Patrick Werkstetter, der auch erst 19 ist, mit seinem französischen Beifahrer Valentin Pirat.

Der Pitwalk

Gibt’s nicht am Schleizer Dreieck in der Art wie an anderen Strecken. Denn es gibt im landläufigen Sinn keine Boxengasse. Gasse ja, Boxen nein. Dafür gibt es in der Mittagspause am Sonntag im Fahrerlager 1 eine Autogrammstunde mit zahlreichen IDM-Piloten.

Der Eintritt

Die Eintrittspreise für die Rennen bewegen sich zwischen 30,00 Euro für den Samstag und 35,00 Euro für den Sonntag. Sparen lässt sich mit dem Ticket für das ganze Wochenende. Es kostet 45,00 Euro. Alle Tickets beinhalten den freien Zugang zu den Tribünen und zum Fahrerlager. Kinder und Jugendliche bis zu 17 Jahren haben freien Eintritt.

Der Stream

Gestreamt wird erst ab Samstagnachmittag und am Sonntag. Von den Trainings gibt es keine Bewegtbilder, dafür kann man aber kostenlos aufs Live-Timing von Anbieter Bike Promotion zugreifen und die Geschehnisse und Platzierungen verfolgen.

Das Wetter

In Schleiz kann sich von morgens bis zum Nachmittag die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Werten von 14 bis zu 23°C. Abends gibt es in Schleiz nur selten Lücken in der Wolkendecke und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei einer Temperatur von 14°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 12 und 27 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag, den 26.07.2024

08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Twin Cup

08.55 bis 09.15 Uhr FP1 Pro STK 1000

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 R7 Cup

09.50 bis 10.20 Uhr FP1 IDM Superbike

10.30 bis 10.50 Uhr FP1 IDM SSP 300

10.55 bis 11.20 Uhr FP1 IDM Supersport

11.30 bis 11.50 Uhr FP2 Twin Cup

11.55 bis 12.15 Uhr FP IDM Sidecar



Pause



13.05 bis 13.25 Uhr FP2 Pro STK 1000

13.30 bis 13.50 Uhr FP2 R7 Cup

14.00 bis 14.30 Uhr FP2 IDM Superbike

14.35 bis 14.55 Uhr FP2 IDM SSP 300

15.05 bis 15.30 Uhr FP2 IDM Supersport



15.35 bis 15.55 Uhr Q1 Twin Cup

16.05 bis 16.25 Uhr Q1 Pro STK 1000

16.30 bis 17.00 Uhr PreP IDM Superbike

17.10 bis 17.30 Uhr Q1 R7 Cup

17.35 bis 17.55 Uhr Q1 IDM Sidecar