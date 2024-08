IDM Assen: Der Plan am Freitag

Die IDM reist mal wieder ins benachbarte Ausland. Auf dem Zettel steht das fünfte von sieben Rennwochenenden. Mit dabei auch der NTC, der R7 Cup und die Seitenwagen-Weltmeisterschaft.

In Assen müssen die Teams und Fahrer am Morgen nicht ganz so früh aus den Federn, dafür geht es am Abend ein wenig länger. Allerdings ist die Wettervorhersage für Freitag nicht so prickelnd und erinnert eher an Herbst statt an Hochsommer.

Die Fakten

Wie alle Serien, außer der MotoGP, der WorldSBK und früher der BSB, fährt auch die IDM einen kleinen Umweg. Offiziell nennt es sich dann, die Strecke plus Turn 6B. Damit fahren die Gäste auf der Gegengerade eine Schikane extra und die Strecke wird dadurch 4.555 Meter lang. Gefahren wird im Uhrzeiger-Sinn. Sektor 1 geht bei Kilometer 0 los und reicht bis zu Kilometer 1,563. Von dort bis zu Kilometer 3,367 reicht Sektor 2. Sektor 3 geht dann bis zur Ziellinie. Sollte man eine Long-Lap-Strafe kassieren, geht es bei Turn 3 über den äußeren Radius der Kurve. Ersatzweise drohen pro Strafrunde drei Extra-Sekunden. Das kommt zum Tragen, sollte es für die Long Lap in der verbleibenden Zeit nicht mehr reichen. Sonstige Zeitstrafen belaufen sich auch 33 Sekunden. Die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse beträgt 60 km/h.

Die Änderungen

Bei der IDM Superbike wird es in Assen einen Testlauf in der Startaufstellung geben. Die Reifenwärmer dürfen zwei Minuten länger draufbleiben und müssen erst beim Ein-Minuten-Schild runter. Damit will man sehen, ob das WM-Prozedere auch für die IDM anwendbar ist.

Für Gastfahrer in der IDM Supersport 300 gilt: Das elektronische Steuersystem sowie sämtlichen damit verbundenen Bauteile müssen nicht der DMSB-genehmigten Supersport 300 MecTronik MKE Einheit mit angebrachtem Siegel entsprechen. Das verwendete elektronische Steuerungssystem muss jedoch zwingend in einer europäischen nationalen Supersport 300-Meisterschaft zum Einsatz kommen und über Performancefaktoren zur Ausbalancierung der unterschiedlichen Motoradmodelle verfügen. Die Performancefaktoren müssen im elektronischen Steuerungssystem jederzeit aktiviert sein, die Nachweispflicht zur eingesetzten Hard und Software liegt beim Teilnehmer.

Der Stream

Noch wird nicht gestreamt. Interessierte können die Trainingszeiten über das Live-Timing von Bike-Promotion verfolgen und den einen oder anderen Blick über die Web-Cams rund um Assen erhaschen. Bewegte Bilder gibt es erst ab Samstagnachmittag.

Das Wetter

In Assen sollte am Morgen der Schirm nicht vergessen werden, da es regnet und die Temperatur liegt bei 17°C. Am Mittag kann sich die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig und die Temperaturen erreichen 23°C. Am Abend kann es in Assen zeitweise etwas Regen geben und die Temperaturen liegen zwischen 19 und 20 Grad. Nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei einer Temperatur von 17°C. Mit Böen zwischen 13 und 34 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Freitag, den 16.08.2024

09.00 bis 09.20 Uhr FP1 R7 Cup

09.25 bis 09.55 Uhr FP1 IDM Superbike

10.05 bis 10.35 Uhr FP1 NTC

10.40 bis 11.00 Uhr FP1 IDM SSP 300

11.10 bis 11.35 Uhr FP1 IDM Supersport

11.40 bis 12.10 Uhr FP WM Sidecar

12.15 bis 12.35 Uhr FP2 R7 Cup

13.20 bis 13.50 Uhr FP2 IDM Superbike

14.00 bis 14.30 Uhr FP2 NTC

14.35 bis 14.55 Uhr FP2 IDM SSP 300

15.05 bis 15.30 Uhr FP2 IDM Supersport



15.35 bis 15.55 Uhr Q1 WM Sidecar

16.05 bis 16.25 Uhr Q1 R7 Cup

16.30 bis 17.00 Uhr PP IDM Superbike

17.10 bis 17.40 Uhr Q1 NTC

17.45 bis 18.10 Uhr Q1 IDM SSP 300