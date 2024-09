IDM Hockenheim: Der Plan am Freitag

Die letzte Runde der IDM Saison 2024 wird heute auf dem Hockenheimring gestartet. Punkte gibt es erst ab Samstag, doch von 9.00 bis 18.15 Uhr gibt es schon viel zu sehen auf der Strecke, und auch daneben.

Mit seinem Ticket löst jeder Gast auch den damit verbundenen Eintritt ins Fahrerlager, wo es vor allem beim IDM-Finale immer viel zu sehen gibt. Zahlreicher Hersteller nutzen die Gelegenheit, sich vor dem nahenden Herbst nochmals ins Gedächtnis ihrer potenzielle Kunden zu bringen.

Die Fakten

Die Queranbindung, welche die IDM beim Finale auf dem Hockenheimring fährt, ist 3.692 Meter lang. Der Sektor 1 beginnt bei der Null-Linie auf Start und Ziel und geht bis zum 1.060 Meter-Punkt. Dort startet Sektor 2, der bis Kilometer 2.460 Meter. Von dort bis zum Zielstrich verläuft Sektor 3. Die Long Lap Penalty muss man auf dem äußeren Radius von Turn 2 absolvieren. Ersatzweise gibt es eine Strafe von drei Sekunden. Eine Zeitstrafe beträgt 23 Sekunden. Starts darf man nach Turn 11 auf der rechten Seite üben.

Flotter Sprecher

Danijel Peric gehört zum Team um den IDM-Live-Stream-Anbieter Radio Viktoria. Auch beim Finale auf dem Hockenheimring wird er wieder zum Mikrofon greifen und mit seinen Kollegen durch die Sendung führen. Vorher war er in Most allerdings noch selbst mit dem Motorrad unterwegs. Leader Danijel Peric hatte beim vorletzten Lauf der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft in Oschersleben beide Rennen gewonnen und wurde auch für das Finale in Most als Favorit gehandelt. Erwartungsgemäß qualifizierte er sich als Schnellsterr und stellte seine neu dekorierte BMW M 1000 RR auf den zweiten Startplatz hinter Gastfahrer Kevin Orgis aus der Pro Superstock 1000. Den Sieg aus Rennen 1 holte sich Peric unangefochten. Das Rennen 2 verlief an der Spitze analog zu Rennen 1, Peric zog auf und davon. Dank längerer Renndistanz vergrößerte er den Vorsprung sogar noch auf knapp 30 Sekunden.

Die Tickets

Die Eintrittspreise für das Finale: 5,00 Euro für den Trainings-Freitag, 25,00 Euro für den Samstag und 35,00 Euro für den Sonntag. Der Fahrerlager-Zutritt ist darin schon enthalten. Das Wochenendticket für alle drei Tage kostet 45,00 Euro. Wer seine Motorradbekleidung dabei hat, einen gültigen Motorradführerschein besitzt und Lust auf eine Probefahrt hat mit einem Modell, das schon immer im Fokus stand, darf jetzt zuschlagen. Einige Hersteller bieten Testmöglichkeiten an.

Die Preise

Wer sich fragt, was eine Box pro Wochenende kostet, der muss am Hockenheimring 555 Euro berappen. Die Box ist etwa 3,85 Meter breit und 17,35 Meter lang. Bei knapp 67 qm wären das dann 8,28 Euro pro qm.

Der Stream

Wie immer gibt es freitags noch keine bewegten Bilder zu sehen. Wer trotzdem nichts verpassen will, kann das kostenlose Live-Timing von Bike-Promotion verfolgen. Die Hockenheimring GmbH bietet im Netz auch eine virtuelle Tour an. Es gibt auch zwei Webcams an der Strecke, die allerdings nicht permanent auf Sendung sind.

Das Wetter

In Hockenheim strahlt morgens die Sonne bei Temperaturen von 13°C. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich vom Nachmittag bis abends vereinzelt Wolken bei Temperaturen von 17 bis 22°C. In der Nacht gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen bei einer Temperatur von 13°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 28 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Freitag den, 20.09.2024

09.00 bis 09.20 Uhr FP1 Twin Cup

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 IDM SSP 300 +JC

09.55 bis 10.25 Uhr FP1 IDM Superbike

10.30 bis 10.50 Uhr FP1 R7 Cup

11.00 bis 11.20 Uhr FP1 Pro STK 1000

11.25 bis 11.50 Uhr FP1 IDM Supersport

12.00 bis 12.20 Uhr FP2 Twin Cup

12.25 bis 12.45 Uhr FP2 IDM SSP 300 +JC

13.20 bis 13.50 Uhr FP2 IDM Superbike

13.55 bis 14.15 Uhr FP2 R7 Cup

14.25 bis 14.45 Uhr FP2 Pro STK 1000

14.50 bis 15.15 Uhr FP2 IDM Supersport

15.25 bis 15.45 Uhr Q1 Twin Cup

15.50 bis 16.10 Uhr FP3 IDM SSP 300 +JC

16.20 bis 16.50 Uhr PreP IDM Superbike

16.55 bis 17.15 Uhr Q1 R7 Cup

17.25 bis 17.45 Uhr Q1 Pro STK 1000

17.50 bis 18.15 Uhr Q1 KTM JC