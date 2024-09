Markus Reiterberger springt für Razgatlioglu ein

Wer gehofft hatte, den vierfachen IDM-Champion beim Finale auf dem Hockenheimring zu sehen, muss jetzt tapfer sein. Stattdessen übernimmt der Bayer bei der WorldSBK in Cremona für den verletzten Werks-Piloten.

Am letzten Wochenende hatte Markus Reiterberger gemeinsam mit IDM Superbike-Pilot Ilya Mikhalchik, gemeinsam nennen sie acht IDM Superbike-Titel ihr Eigen, noch beim EWC-Finale Bol d’Or 13 der 24 Stunden zu zweit gerockt, da steht das nächste Highlight an. Der Weg führt in auf die Werks-BMW beim WM-Lauf in Cremona.

Nach dem schweren Sturz in Magny-Cours nimmt die Genesung von WorldSBK-Spitzenreiter Toprak Razgatlioglu noch weitere Zeit in Anspruch. Markus Reiterberger startet nun statt des Türken für das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team in Cremona.

Aktuelle medizinische Untersuchungen haben ergeben, dass Razgatlioglu nach seinem schweren Sturz in Magny-Cours (FRA) weitere Zeit für seine Genesung benötigt. Daher wurde gemeinsam, in Abstimmung mit den BMW Motorrad Motorsport Ärzten, entschieden, Razgatlioglu von der Teilnahme in Cremona zurückzuziehen. Als Ersatz steht Markus Reiterberger (GER) bereit, der neben Michael van der Mark (NED) für das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team in Cremona an den Start gehen wird.

Razgatlioglu hatte sich bei seinem Sturz im zweiten freien Training in Magny-Cours einen leichten Pneumothorax zugezogen und wird seither von einem medizinischen Team betreut. Ersatzmann Reiterberger hat am vergangenen Wochenende mit dem BMW Motorrad World Endurance Team die Saison 2024 in der FIM Endurance World Championship (FIM EWC) auf dem dritten Gesamtrang abgeschlossen. «Als eng eingebundenes Mitglied der BMW Motorrad Werksfahrer-Familie», so die Erklärung der Entscheidungsträger, «leistet er zudem gemeinsam mit dem BMW Motorrad WorldSBK Test-Team Entwicklungsarbeit für die WorldSBK. Das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team kennt Reiterberger ebenfalls bestens, da er gemeinsam mit der Mannschaft die WorldSBK-Saison 2019 als Stammfahrer bestritten hat.»

«In Markus Reiterberger können wir in Cremona auf einen optimalen Vertreter setzen», so Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport, «der viel Erfahrung mit dem Bike, der WorldSBK, dem Team und BMW Motorrad Motorsport mitbringt. Er wird sich am Wochenende darauf konzentrieren, für das Team Basis- und Vorbereitungsarbeit zu leisten und wichtige Informationen zu sammeln, damit Toprak nach seinem Comeback im Saisonendspurt mit dem bestmöglichen Material um den WM-Titel kämpfen kann.»

«Als allererstes möchte ich Toprak weiterhin gute Besserung und eine schnelle Genesung wünschen», sagt Reiterberger. «Mein Fokus in Cremona wird darauf liegen, das Team und BMW Motorrad Motorsport bestmöglich zu unterstützen. Ich kenne das Bike, ich kenne das Team, ich kenne die WorldSBK. Von daher sollte es kein Problem darstellen, mich schnell auf alles einzuspielen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass Toprak, das Team und BMW mit einer optimal vorbereiteten BMW M 1000 RR in die letzten Rennen gehen und die Weltmeister-Titel holen können, die er und alle Beteiligten in dieser Saison mehr als verdient haben.»