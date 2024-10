IDM Kalender 2025: Kein Sachsenring, 2 x Oschersleben

Vier Wochen nach dem IDM-Finale 2024 und kurz nach der Veröffentlichung des für viele IDM-Piloten wichtigen EWC-Kalenders veröffentlicht nun auch der IDM-Promoter seinen Kalender für das kommende Jahr.

Mit dem 10.10.2024 steht der Terminkalender für die IDM-Saison 2025 fest. Die Motor Presse Stuttgart als Promoter und Ausrichter der Serie gibt sieben Veranstaltungen auf sechs Rennstrecken bekannt.

Auf den ersten Blick fällt auf, dass der Sachsenring-Auftakt fehlt. Ein Gerücht, dass bereits zum Finale die Runde gemacht hatte und nun auch offiziell bestätigt ist. Ursache düften mal wieder die fehlenden Lärmtage auf der deutschen Grand-Prix-Strecke sein. Die Saison beginnt im Mai in der Motorsport Arena Oschersleben, anschließend findet die zweite Veranstaltung auf dem Schleizer Dreieck statt. Im Gegensatz zu den letzten Jahren rückt der Termin auf der Naturrennstrecke um zwei Monate nach vorn. Eine Erklärung liefert der Promoter nicht mit. Die mögliche Kollision mit dem EWC Rennen in Suzuka könnte ein Grund sein.

Drei Wochen später geht es zum ersten Mal ins Nachbarland. Die Rennen im tschechischen Most stehen seit der IDM-Rückkehr vor sechs Jahren wie gewohnt im IDM-Kalender. Anfang Juli geht es noch einmal zurück nach Oschersleben, bevor auf dem TT Circuit in Assen die zweite Halbzeit beginnt.

Auch der Nürburgring ist weiter fester Bestandteil in der Saisonplanung. So viele Fans wie nie zuvor ließen sich das IDM-Spektakel bei seiner Rückkehr nicht entgehen. Auch wenn das schlechte Wetter und Dauernebel die Freude ein wenig trübte.

Das Saisonfinale findet dann wie gewohnt auf dem Hockenheimring statt. Da der Termin des EWC-Finales Bol d’Or 2025 verschoben wurde, rückt das IDM-Finale um eine Woche nach hinten. Groß ist der Wunsch der Fahrer, dass die ehemalige Formel1-Strecke beim nächsten Finale in einem besseren Zustand ist also noch in diesem Jahr. Wer auf eine Rückkehr an den Red Bull Ring gehofft hatte, wurde enttäuscht.

«Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Teams und Fahrern einen abwechslungsreichen Terminkalender präsentieren zu können. Auch die Fans können sich auf die Termine einstellen. In jedem Monat von Mai bis September findet mindestens eine IDM-Veranstaltung statt“» sagt IDM-Serienmanager Normann Broy.

IDM-Termine 2025

09.05.-11.05.2025 – Oschersleben 1

30.05.-01.06.2025 – Schleiz

20.06.-22.06.2025 – Most (CZ)

04.07.-06.07.2025 – Oschersleben 2

15.08.-17.08.2025 – Assen (NL)

05.09.-07.09.2025 – Nürburgring

26.09.-28.09.2025 – Hockenheim