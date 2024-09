Hockenheim: Mikhalchik holt neunten IDM-Sieg 2024

Es ist vollbracht. Die IDM Superbike ist im Ziel angekommen. Ilya Mikhalchik gewinnt vor Jan-Ole Jähnig. Florian Alt wird im Motodrom noch von Patrick Hobelsberger einkassiert. Finsterbusch Dritter in der Endabrechnung.

Am Nachmittag gingen die Piloten der IDM Superbike ins zweite und damit letzte Rennen der Saison 2024. Der Titel war schon in den Händen von Ilya Mikhalchik. Florian Alt war als Vizemeister auch schon durch. Adrenalin war in der Mannschaft von GERT56 angesagt. Denn der dritte Platz war noch zu vergeben. Toni Finsterbusch oder Patrick Hobelsberger war die Frage vor dem letzten Showdown.

Für Marc Moser und Björn Stuppi wurde es der letzte Auftritt auf der IDM-Bühne. Beide beendeten nach der Zieldurchfahrt ihre aktive Laufbahn. In Reihe 1 trafen sich Polesetter Ilya Mikhalchik, Jan-Ole Jähnig und Vormittagssieger Florian Alt.

Wie schon am Vormittag reagierte Mikhalchik bei der kurzen Rotphase am schnellsten und bog als Führender ins erste Eck ein. Jähnig und Alt dahinter. Gut weggekommen waren auch Hobelsberger, Bálint Kovács und Kevin Orgis. Jan Mohr hatte verloren und kam als Zehnter aus Runde 1 zurück.

Jähnig patzte, Alt sah es als Einladung, stach innen rein. Doch Jähnig zog rein, beide rasselten zusammen und das in der zweiten Runde 2. Beide blieben aber sitzen, spendierten aber Mikhalchik nette zwei Sekunden Vorsprung. Und die Verfolger ließen auch nicht lange auf sich warten. Vor allem Hobelsberger hatte Lunte gerochen und spekulierte auf einen Pokal. Kovács und Lorenzo Zanetti ballerten gemeinsam mit Maximilian Kofler um die Strecke.

Finsterbusch geriet zunehmende unter Druck von Mohr. Doch der Österreicher verbremste sich und fand sich auf Platz 10 wieder.

Seine doppelte Long Lap Penalty erledigte unterdessen Milan Merckelbagh. Jähnig kassierte wegen der Berührung mit Alt eine Verwarnung, daher durfte sich der BMW-Pilot über die restliche Distanz nichts mehr leisten. Finsterbusch hatte keinen wirklich guten Lauf und mühte sich auf Platz 12 ab. Aus war es für Leon Franz, technische Probleme wurde vermeldet.

An der Spitze ging es ruhig zu. Mikhalchik, Jähnig und Alt fuhren mit großzügigen Abständen zueinander. Lustiger ging es zwischen Hobelsberger, Zanetti und Kovács zu, die sich gegenseitig jagten. Hobelsberger zog das Tempo auf Platz 4 entsprechend an, um sich in nichts verwickeln zu lassen. Dabei kam er an den drittplatzierten Alt immer näher ran. Vier Runden blieben dem Bayer, um die vier Zehntel auf Alt noch gutzumachen. Zanetti und Kovács konnten das Tempo nicht mehr ganz mitgehen und überließen die heiße Schlussphase Hobelsberger und Alt.

Jan Mohr strandete nach einem tollen ersten Lauf im Aus. Der Österreicher war in der vorletzten Runde gestürzt, blieb aber unverletzt.

Ilya Mikhalchik konnte sorglos einen weiteren Sieg nach Hause fahren. Jan-Ole Jähnig wurde erneut Zweiter. Rang 3 feierte nach einer üppigen Pechsträhne Patrick Hobelsberger.

IDM Superbike Hockenheim Rennen 2

1. Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. Jan-Ole Jähnig (D), BMW

3. Patrick Hobelsberger (D), BMW

4. Florian Alt (D), Honda

5. Lorenzo Zanetti (I), Ducati

6. Bálint Kovács (HU), BMW

7. Maximilian Kofler (A), Yamaha

8. Toni Finsterbusch (D), BMW

9. Kevin Orgis (D), BMW

10. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

11. Colin Velthuizen (NL), BMW

12. Milan Merckelbagh (NL), BMW

13. Max Enderlein (D), Yamaha

14. Marco Fetz (D), BMW

15. Thomas Gradinger (A), Yamaha