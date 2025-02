Sandro Cortese lobt IDM-Yamaha-Duo von Apreco

Lennox Lehmann hat sich ein Jahr in der IDM Supersport warmgefahren und zählt 2025 eindeutig zum engeren Kreis der Titelkandidaten. Neu ist die IDM Superbike für Twan Smits. Sandro Cortese warf einen Blick drauf.

Das Apreco-TKRP-Team mit den Piloten Lennox Lehmann (IDM Supersport) und Twan Smits (IDM Superbike) hat seine erste offizielle Testphase mit einem viertägigen Test in Jerez erfolgreich abgeschlossen. Trotz wechselhafter Wetterbedingungen wurden alle

Systeme umfassend getestet und erste grundlegende Abstimmungen für trockene sowie nasse Bedingungen vorgenommen. Im Rahmen dieses Tests präsentierte Yamaha

gemeinsam mit dem Team das neue Design für die Saison 2025.

«Letzte Woche haben wir das Fundament für die kommende Saison gelegt, welches ich gemeinsam mit Ten Kate, Yamaha und unseren beiden Fahrern Twan Smits und Lennox Lehmann weiter ausbauen möchte», erläuterte Corine Brandhorst, Teammanagerin, die Pläne. «Beide Fahrer passen perfekt in unsere neue Teamstruktur, und wir konnten nach einem erfolgreichen Shakedown bereits erste Entwicklungen an den Motorrädern vornehmen. Die Präsentation des neuen Team-Designs ist ein besonderer Moment, da sie den frischen Start unseres Teams symbolisiert.»

«In Almería konnte ich erstmals mit der R1 GYTR testen», verriet Umsteiger Twan Smits. «In Jerez habe ich zunächst auf dem gleichen Bike trainiert, um mich mit der Strecke vertraut zu machen. Der Wechsel auf meine neue R1 in IDM-Spezifikation war dann eineüberraschende Erfahrung – mehr Leistung, bessere Bremsen und umfangreichere elektronische Möglichkeiten. Dieses Bike macht unglaublich viel Spaß, und ich freue mich bereits auf den nächsten Test, um weitere Fortschritte zu erzielen. Der Wechsel von der Supersport- zur Superbike-Klasse war definitiv die richtige Entscheidung. Ich spüre ein enormes Potenzial in diesem Paket und genieße es, als Underdog zu starten.»

Für Lennox Lehmann wird es das zweite Jahr auf einer Yamaha sein, allerdings in einem für ihn neuem Tean. «Es gibt die R6», fasste er nach dem Test zusammen, «und dann gibt es die R6. Letztes Jahr fuhr ich eine Yamaha-entwickelte R6, betrieben vom Team Kofler. Jetzt sitze ich auf einer R6 von Ten Kate, und sie fühlt sich in vielerlei Hinsicht anders an. Optisch unterscheidet sich das Display, aber auch das Kurvenverhalten hat sich verändert, sodass ich deutlich später bremsen kann. Und sie ist definitiv lauter, mit Pops und Bangs in jeder Kurve. Ich muss mir noch einen Namen für sie überlegen. Mein Team hat mir bereits den Spitznamen 'Crazy Hamster' verpasst.»

Mit an Bord im Umfeld des Teams war auch Ex-Weltmeister und Road Racing Sporting Specialist Yamaha Sandro Cortese. «In gewisser Weise ist dies eine neue Version eines bereits etablierten IDM-Teams», so seine Erläuterung. «In den letzten Tagen habe ich deutlich gesehen, wie alle Komponenten zusammenkommen. Apreco bringt strategische Vision und Leidenschaft ein, während Ten Kate mit immensem Wissen und Erfahrung unterstützt. Die strukturierte Arbeitsweise in der Box ist besonders für junge Fahrer wie Twan und Lennox entscheidend. Beide sind talentierte Fahrer mit großem Potenzial, die Zeit zum Wachsen brauchen. Ihr Fitnesslevel und ihre Fokussierung haben mich beeindruckt.»