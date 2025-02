Motorrad Messe Leipzig mit viel Rennsport-Flair

Wenn die Motorrad Messe Leipzig an diesem Wochenende im Motorsport-verrückten Sachsen über die Bühne geht, darf das Thema Racing nicht fehlen. Einen großen Teil übernimmt dabei die IDM.

Vom 7. bis 9. Februar findet wieder die 1996 erstmals durchgeführte Motorrad Messe Leipzig statt. Standesgemäß finden dort Biker nahezu alles, was ihr Herz begehrt und was für die neue Saison angesagt ist. Wie es sich für das Rennsport-verrückte Sachsen gehört, wird auch dem Thema Racing viel Platz und Zeit eingeräumt.

Die Messe öffnet am Freitag um 12 Uhr erstmals ihre Pforten und wartet bereits ab 14 Uhr mit dem ersten Motorsport-Highlight auf. Dann wird der Motorrad-Weltmeister der 350-ccm-Klasse von 1980 und Toni-Mang-Bezwinger Jon Ekerold auf der Bühne zu Gast sein und spannende Erlebnisse aus seinem Buch «Jon Ekerold – Der Privatfahrer» schildern.

Am Samstag und Sonntag ist die Motorrad Messe Leipzig jeweils von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, wobei jeweils um 14 Uhr offizielle Teampräsentationen aus der IDM geboten werden. So wird am Samstag das sächsische IDM-Superbike-Team ORM (Orgis Racing Management) der Brüder Leon und Kevin Orgis aus Arnsdorf vorgestellt, das 2025 als Familienteam in der IDM-Top-Klasse auf Punktejagd gehen werden.

Am Sonntag folgt die Teampräsentation der Mannschaft von GERT56 aus Pirna, für das die Meisterschaftskandidaten Toni Finsterbusch aus Krostitz und Jan-Ole Jähnig aus Nobitz erneut für Furore sorgen wollen. Alle Akteure stehen nach dem Auftritt für Fotos oder Autogrammwünsche zur Verfügung. Moderiert werden die Bühnenauftritte von Lukas Gajewski, der ansonsten das Mikrofon bei den Livestreams der IDM und bei Sky in der MotoGP in der Hand hat.

Darüber hinaus ist der Sachsenring mit einem großen Show-Truck auf der Messe vertreten. Dort werden Tickets für das MotoGP-Rennen im Juli angeboten und ein seltener Einblick in die Technik der Rennmaschinen gewährt.

Auch der Bahnsport hat speziell in Leipzig sowie auch in Meißen seine Anhänger in Sachsen. Auf der Messe präsentiert sich der MC Post Leipzig, der ansonsten im heimischen Speedway-Stadion am Cottaweg aktiv ist.

Umrahmt wird die Messe von regelmäßigen Show-Darbietungen, wie zum Beispiel der Circus-Trial-Show, die mehrmals täglich ihre Vorführungen mit leichten Trial-Maschinen unter dem schützenden Dach der Messehalle 4 zeigt. Hinzu kommt im Außenbereich die Supermoto-Show, bei der Top-Fahrer aus der Deutschen Meisterschaft am Start sind, wie zum Beispiel der amtierende Internationale Champion Jan Deitenbach.

Auch Liebhaber klassischer Rennmaschinen kommen wieder auf ihre Kosten – zum Beispiel am Stand der IG Königsklasse.

Kombiniert ist die Motorrad Messe Leipzig wieder mit der Messe Haus-Garten-Freizeit, welche mit dem gleichen Kombi-Ticket (online ab 8 bzw. 12 Euro) besucht werden kann.