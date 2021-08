Alex Polita: Finito nach Schlüsselbeinbruch

Auf dem Red Bull Ring hätte es für das Honda-Team von Jens Holzhauer in der IDM Superbike aufwärts gehen sollen. Stattessen kommt Alessandro Polita unverschuldet zu Sturz. Die Knochen sind entzwei. Jan Bühn muss ran.

Ein italienisches Motorrad wurde dem Italiener Alex Polita vom Team HRP in der Steiermark zum Verhängnis. Gastfahrer Daniel Kartheininger war im zweiten Training gestürzt. Dicht hinter ihm war Alex Polita mit seiner Firenblade unterwegs. Bei dem abrupten Abflug von Kartheininger und seiner Ducati Panigale hatte Polita keine Chance, noch in irgendeiner angemessenen Form zu reagieren.

«Er konnte nicht ausweichen», erklärt dann auch Teamchef Jens Holzhauer. «Das Schlüsselbein ist gebrochen, für ihn ist das Wochenende vorbei. Ja, manchmal ist das so. Es läuft nicht so und dann kommt auch noch Pech dazu. Dafür hat sich Jan Bühn heute sehr gut geschlagen.»

Jan Bühn ist IDM-erfahren und in diesem Jahr für das Team Bolliger in der Langstrecken-WM unterwegs. Im Honda-Team dockte er an, um Polita bei der Daten-Sammlung und der Abstimmungs- und Testarbeit zu unterstützen. Auch daraus wird nach Politas Pech nichts. Bühn muss es an diesem Wochenende alleine richten.