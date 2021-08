Der Spielberg von 1969 bis heute und ein IDM-Titel

Seit mehr als einem halben Jahrhundert werden rund um den Spielberg in der Steiermark Rennen gefahren. Im Jahr 1996 holte Christian Kellner vorzeitig den Titel in der DM 125. IDM-Rückkehr 2011 und 2021.

Es war am heutigen Red Bull Ring mal mehr und mal weniger los in Sachen Rennsport. Inzwischen finden jedes Jahr mehr Veranstaltungen auf der Strecke in der österreichischen Steiermark statt. Die Deutsche Motorradmeisterschaft, mal mit dem I für international im Namen und mal ohne, war bei den diversen Eröffnungen immer mit vorne dabei. Bei einer der ersten Veranstaltungen nach der Wiedereröffnung als A1-Ring holte Christian Kellner im Jahr 1996 vorzeitig den Titel in der 125er-Kategorie, bevor es ihn wie seinen späteren Teamkollegen Jörg Teuchert in die Supersport-Weltmeisterschaft zog.

1969

Die Eröffnung. Eine langersehnte Vision wurde Realität und der Österreichring wurde zum ersten Mal in Betrieb genommen.

1970

Eine Legende zu Besuch. Jochen Rindt ist das Idol der Massen. Mehr als 100.000 Zuschauer jubeln ihm bei seinem Heim-Grand-Prix, bei dem er nach 22 Runden ausscheidet, zu. Wenige Wochen später stirbt Jochen Rindt tragischerweise in Monza

1984

Der Große Preis von Österreich. Niki Lauda gewinnt im McLaren MP4/2 nach 51 Runden seinen Heim-Grand-Prix am Spielberg. Das zwölfte Rennen der Formel-1-Saison war der 400. Grand Prix der Formel-1-Geschichte.

1996 und der 125er-Titel

Die Eröffnung des A1-Rings. Die als Österreichring gegründete Rennstrecke war in den Jahren 1996 bis 2003 unter dem Namen A1-Ring bekannt.

Als eine der ersten Serien gastierte die Deutsche Motorradmeisterschaft in der Steiermark. Christian Kellner hatte sich bei einem Sturz zwar ordentlich die Knochen angehauen, den Titel konnte er aber dennoch in Österreich schon vorzeitig sichern. Gefeiert wurde er dann von seinen Mitstreitern und Landsleuten Markus Ober, Reinhard Stolz, Emanuel Buchner, Mike Baldinger und seiner Teamkollegin Katja Gassmann.



Meister in der 250er-Klasse wurde in diese Jahr Michael Schulten auf einer Rotax, der 500er-Titel ging an Niggi Schmassmann. In der Superbike-Klasse gewann der Schwede Christer Lindholm auf einer Ducati, ebenfalls eine Ducati fuhr der Supersport-Gewinner Bernhard Schick. Der Yamaha-Cup fuhr das erste Jahr mit der YZF 600 R Thundercat. Denn ADAC-Juniod-Cup-Titel schnappte sich Benny Jerzenebeck.

1997

Die Formel 1 kehrt an den neuen A1-Ring zurück. Gerhard Berger fährt sein Abschiedsrennen.

2003

Der letzte große Sieg. Michael Schumacher gewinnt mit Ferrari am 18.Mai den letzten Formel-1-Grand-Prix auf dem A1-Ring.

2004

Das Projekt Spielberg wird ins Leben gerufen. Am Anfang steht eine Vision. Eine unvergleichliche Landschaft, einzigartiges Potenzial, eine legendäre Rennstrecke. Das Projekt Spielberg soll die Vorrausetzungen schaffen, dieses Potenzial ausschöpfen zu können. Dabei soll nicht nur eine der modernsten Rennstrecken der Welt entstehen, sondern auch auch die Marke „Spielberg“.

2011

Am 15. Mai 2011 öffnet der Red Bull Ring seine Tore und bietet damit allen nationalen und internationalen Motorsportbegeisterten ein neues Zuhause. Als erste große Motorsport-Rennserie startet die DTM am Red Bull Ring und ist damit von Anfang an beim Projekt Spielberg vertreten. Ebenfalls auf der Gästeliste steht im Premierenjahr die IDM.

2012

Der große Bulle am Red Bull Ring wird nach eineinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt. 15 Meter hoch, inklusive Bogen sogar 18 Meter, und 68 Tonnen schwer ist das Wahrzeichen. Inklusive Green und Bunker.

2013

Zum ersten Mal schauen die großen Jungs des Motorsports am Red Bull Ring vorbei. Drei Tage lang bietet die Truck Race Trophy ein unvergleichliches Spektakel und wird zum Stammgast am Spielberg. Am 23. Juli 2013 wurde offiziell bekanntgegeben, dass die Formel 1 2014 zum Spielberg zurückkehren wird.

2014

Nach elf Jahren Abwesenheit kommt die Formel 1 wieder zum Spielberg. Bei der Premiere am Red Bull Ring gibt es einen Mercedes-Doppelsieg: Nico Rosberg gewinnt vor Lewis Hamilton, Valteri Bottas steht als Dritter auch noch am Podest. Zum ersten Mal ist das Red Bull Air Race am Red Bull Ring zu Gast und feiert eine spektakuläre Premiere. Nach den Jahren 2011 bis 2013 ist es da erste Jahr ohne einen IDM-Besuch.

2015

Er ist das architektonische Highlight am Red Bull Ring am Spielberg: Der beeindruckende Wing thront auf dem Welcome Center samt Shop, Café und Foyer und sorgt für das weithin sichtbare Tor zum schönsten Spielplatz Österreichs.

2016

Die Motorrad-WM kehrt nach 19 Jahren zurück und feiert ihre Österreich-Premiere als MotoGP. 215.850 Zuschauer verwandeln den Red Bull Ring in ein Volksfest. Ducati feiert den ersten Triumph seit sechs Jahren: Iannone gewinnt vor Dovizioso. Lorenzo und Rossi werden Dritter bzw. Vierter.

Das bislang intensivste Motorsport-Jahr in der Red-Bull-Ring-Geschichte beginnt. Red Bull Air Race, Truck Trophy, DTM, Formel 1, das Comeback der MotoGP, European Le Mans Series, ADAC GT Masters, International GT Open, Histo Cup und vieles mehr.

2019

Vertragsverlängerung! Das Erfolgs-Duo MotoGP und Red Bull Ring verlängern die Zusammenarbeit nach 2020 um weitere fünf Jahre. Die besten Rider auf dem Globus geben somit bis inklusive 2025 auf österreichischem Boden Gas.

2020

Das Konzept der Doppelevents kommt auch bei der MotoGP zur Anwendung – es werden der Motorrad Grand Prix von Österreich und der GP der Steiermark ausgetragen. Die Premiere des GP der Steiermark für die besten Motorradfahrer der Welt sorgt für viel Jubel bei KTM: Miguel Oliveira fährt für den österreichischen Hersteller einen Heimsieg ein. Es ist nicht nur Oliveiras erster Sieg in der MotoGP sondern auch der allererste Sieg für das Red Bull KTM Tech3-Team in der höchsten Klasse des Motorradsports.

2021

Auch die IDM ist wieder dabei. Am letzten August-Wochenende trägt die Serie ihr vorletztes Rennen der Saison aus.