Valentin Debise: Der erste Titel ist eingetütet

Der Kawasaki-Pilot nimmt an der IDM und der Französischen Meisterschaft teil, sowohl in der Supersport- also auch in der Superbike-Klasse. In Frankreich holte er sich jetzt den Titel in der 600er-Kategorie vorzeitig.

Während die IDM gerade Pause hat, durfte Valentin Debise in Carole ran, der in der Nähe von Paris gelegenen Rennstrecke fuhr der Kawasaki-Pilot zwei Rennen pro Klasse. In der 600er-Tabelle lag er schon nach dem ersten Rennen uneinholbar vorne. In der Superbike-Kategorie wird es nochmal eng.

Supersport 600: Debise gewinnt das Rennen und den Titel

Valentin Debise (Kawasaki - Michelin) holte sich die Pole Position und erwischte einen guten Start, bei dem er sich schnell vor den Angriffen von Ludovic Cauchi (Yamaha - Pirelli) in Sicherheit brachte. In der vierten Runde stürzte Damien Marmion (Yamaha - Pirelli) in der ersten Kurve, die Rennleitung brach das Rennen ab und man startete erneut. Diesmal setzte sich der junge Cauchi gegen Debise durch und ging in Führung. Dennoch war der Tabellenführer dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. In der fünften Runde bremst Debise seinen Landsmann in der Hotelkurve aus und übernahm die Führung des Rennens. Diese gab der Doppelstarter auch bis ins Ziel nicht mehr ab. Damit hatte er auch vorzeitig den Titel klargemacht.

Valentin Debise ließ sich nach seinem Titelgewinn nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, der Albi-Pilot nutzte den Vorteil der Pole-Position und beendete die erste Runde des zweiten Rennens mit fast einer Sekunde Vorsprung auf Ludovic Cauchi, der aus der zweiten Reihe gestartet war. Im Ziel feierte Debise dann seinen elften Sieg der Saison. Mit 304 Punkten gewinnt Debise die Französische Supersport 600-Meisterschaft dank eines ausreichenden Vorsprungs vor Cauchi der mit 213 Punkten auch den zweiten Platz sicher hat.

Superbike: Noch keine Titelentscheidung

Auf trockener Strecke erwischte Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) einen perfekten Start und hielt die erste Position vor Mathieu Gines (Yamaha Tech Solutions - Michelin) und Valentin Debise (Kawasaki Twist Ring Racing - Dunlop), der bereits von David Muscat (Ducati - Michelin) attackiert wurde. Im Feld stürzte Axel Maurin (Yamaha CMS - Michelin) in der ersten Kurve und ging als Letzter wieder auf die Strecke. Nach vier Runden hat das Duo Foray/ Gines bereits mehr als drei Sekunden Vorsprung auf Muscat, der nach einem erfolgreichen Überholmanöver Debise von Platz 3 verdrängte. Debise wurde dann auch noch von Alan Techer geschnappt. In der Reihenfolge beendete das Quartett auch Rennen 1.

Während Mathieu Gines in Lauf 2 die Angriffe der BMW Tecmas Fahrer Kenny Foray und Alan Techer abwehrte, musste Debise die Strecke verlassen, um eine Kollision im Mittelfeld zu vermeiden und fiel im Klassement zurück. Nach fünf Runden sahen die Piloten nach einem Massen-Crash vorzeitig die rote Flagge. Im zweiten Anlauf führte erneut Gines das Feld an. Debise stürzte in der Hotelkurve, rappelte sich auf und landete noch auf Platz 15 im Ziel. Den Sieg schnappte sich Foray vor Gines und Techer.

In der vorläufigen Gesamtwertung führt Debise mit 254 Punkten vor Gines, der mit 247 Punkten zurückliegt, und FORAY mit 172 Punkten.