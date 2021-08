IDM News: Streckenrekord, Abschiedsshow, Titelgewinn

Die IDM hat am kommenden Wochenende Pause. Nach dem Rennen in Assen geht es in der übernächsten Woche auf dem Red Bull Ring in Österreich weiter. Bevor es zum Finale nach Hockenheim geht.

Markus Reiterberger kommt bei der IDM Superbike erst wieder in Österreich zum Zug. Untätig war der Bayer dennoch nicht. Valentin Debise kann schon am kommenden Wochenende Meister werden und ein ehemaliger IDM-Meister gibt seine Abschiedsvorstellung.

Reiterberger: Spa statt Assen

In Schleiz feierte Markus Reiterberger gemeinsam mit dem Team BCC Heilbronn auf einer BMW S 1000 RR das Comeback in der IDM Superbike, wobei er gleich ein Rennen gewinnen konnte. Anstatt auch in Assen gegen Ilya Mikhalchik, Florian Alt und Co. um den IDM-Sieg zu kämpfen, ging für den Bayern ein Test auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps vor. Beim Sechs-Stunden-Rennen auf der 7,004 km langen Strecke am Samstag in Belgien fuhr Reiterberger mit seinem Teamkollegen Kenny Foray souverän zum Sieg. Der BMW-Pilot aus Bayern fuhr mit 2:22,188 Minuten einen neuen Rundenrekord für Motorräder, der vermutlich bleiben wird, denn bis zum 24-Stunden-Rennen der Langstrecken-WM im Juni 2022 soll die Strecke noch leicht modifiziert werden.

«Was für ein geiler Tag das doch war», schrieb Reiterberger auf seiner Facebook-Seite am Samstagabend. «Pole-Position, erneuter Rundenrekord, der nun wahrscheinlich für immer bleibt, da die Strecke etwas umgebaut wird und Sieg beim Sechs-Stunden-Rennen von Spa. Es hat riesigen Spaß gemacht mit dem Dunlop Moto Testteam und meinem EWC-Teamkollegen Kenny Foray. Danke an alle.» (Quelle: Tim Althof)

Schleizer Dreieck: Profi gesucht

«Aufruf», überschrieben die Macher der Twin Trophy ihr Ansinnen. «Für die German TT vom 27.-29.08.21 auf dem Schleizer Dreieck wird noch ein professioneller Event-Fotograf gesucht. Es geht um Fahrfotos von den Teilnehmern und um Impressionen von der Veranstaltung. Notfalls auch nur am Wochenende. Wer sich angesprochen fühlt bitte per mail an info@bike-promotion.de melden.»

Carole: IDM-Pilot vor Titelgewinn

Am kommenden Wochenende gastiert die Französische Meisterschaft auf der bei Paris gelegenen Strecke von Carole. Valentin Debise, der sowohl in der IDM Supersport als auch in der IDM Superbike vorne mitfährt, ist auch Titelfavorit in beiden Klassen seiner französischen Heimat. Vor allem in der 600er-Kategorie kann es mir dem Titel bereits am kommenden Wochenende für den Kawasaki-Piloten klappen.

Danny de Boer: Abschiedsvorstellung

Der Plan von Danny de Boer war, seine erfolgreiche Motorsportkarriere mit einem Abschiedsrennen im Beisein von Familie, Freunden, Sponsoren und Fans zu beenden. Aufgrund der Corona-Situation wurde das verschoben, aber am Samstag, den 2. Oktober, wird sie dennoch stattfinden. De Boer wird einmal auf einer BMW S1000RR von RR Socia Racing in der niederländischen Superbike-Klasse auf dem TT Circuit Assen fahren. So berichtet es racesport.nl.

Aus der IDM war de Boer schon 2018 ausgestiegen, nachdem er mit gesundheitlichen Problemen zu tun hatte. Zuvor war er vier Mal Niederländischer Superbike-Meister geworden. 2016 wurde er Meister in der IDM Superstock 1000.

«Am Samstag, den 2. Oktober, ist der Zugang zur Strecke und zum Fahrerlager in Assen frei», berichtet er auf racesport.nl «Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, meine Familie, Freunde, Sponsoren und Fans einzuladen, bei meinem Abschiedsrennen dabei zu sein. Ich habe eine großartige Karriere hinter mir, auf die ich mit Stolz zurückblicke. Nun ist es an der Zeit, sich mit einem Tag voller Motorsportspaß von diesem schönen Sport zu verabschieden und meinen Sponsoren zu danken.»