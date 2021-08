IDM Superbike: Titel-Kalkulation 2021

Wer wird am Ende Meister in der IDM Superbike 2021? Ilya Mikhalchik würde gerne IDM-Titel-Nummer 3 holen, zusätzlich zum möglichen Erfolg in der Langstrecken-WM. Doch leicht wird der Weg für den BMW-Mann nicht.

Durch die Aussetzer von Ilya Mikhalchik und Florian Alt zugunsten der Langstrecken-WM, den Unfall und das vorzeitige Saison-Ende vom bis zu seinem Assen-Unfall Führenden Dominic Schmitter und die spontane Rückkehr des dreifachen Champions Markus Reiterberger, konnte sich in den bis dato stattgefundenen vier Veranstaltungen kein Fahrer so wirklich absetzen. Die besten Karten auf den Titelgewinn hat aktuell der zweifache Champion Ilya Mikhalhick.

Wer beide Rennen auf dem Red Bull Ring gewinnt, der bekommt 50 Punkte auf seinem Konto gutgeschrieben. Genauso schaut es beim Finale auf dem Hockenheimring aus. Beste Karten hat als aktuell Führender vor den beiden Läufen auf dem Red Bull Ring der Ukrainer Ilya Mikhalchik vom Team EGS-alpha-Van Zon-BWM. 30 Punkte weniger hat auf Rang 2 Valentin Debise vom Team Kawasaki Weber Motos. Mit einem Sieg in Lauf 1 würde Mikhalchik mit 154 Punkte in Führung bleiben. Und egal, was die Fahrer hinter ihm auch anstellen. Die Titelentscheidung wäre noch offen.

Würde Mikhalchik auch Lauf 2 gewinnen, stehen 179 Punkte auf dem Konto. Mit der Anzahl von Siegen würden ihm 50 Punkte Vorsprung reichen. Als muss Debise in den beiden Rennen auf jeden Fall 31 Punkte machen, um seine Chancen zumindest theoretisch aufrecht zu erhalten. Ähnlich sieht die Situation bei den direkten Verfolgern aus. Alex Polita und Dominic Schmitter sind eh raus aus der Titelnummer, beide sind verletzt und holen keine Punkte.

Am Red Bull Ring sieht es aber aktuell nach einem netten Schlagabtausch zwischen Florian Alt und Markus Reiterberger aus. Beide können in der Tabelle nichts mehr reissen. Daher zählt für die BMW-Kontrahenten nur eins, und das ist der Sieg, wenn möglich in doppelter Ausführung. Nach Lauf 1 am Sonntagvormittag darf erneut gerechnet werden.

Stand IDM Superbike nach 8 von 12 Läufen

1. Ilya Mikhalchik 129

2. Valentin Debise 99

3. Bastien Mackels 93

4. Luca Grünwald 91

5. Vladimir Leonov 86

6. Dominic Schmitter 85

7. Alessandro Polita 74

8. Julian Puffe 71

9. Marc Moser 70

10. Florian Alt 62

11. Markus Reiterberger 45