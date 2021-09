Jan Mohr will seinen Aufwärtstrend 2022 fortsetzen 28.09.2021 - 14:09 Von Esther Babel

© Wiessmann Jan Mohr

Der Österreicher aus dem Team EGS-alpha-Van Zon-BMW kam erst spät in der IDM Superbike-Saison so richtig in Schwung. Flotte Zeiten nimmt er von Hockenheim mit in die IDM-Winterpause.