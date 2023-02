Ilya Mikhalchik im IDM-Titelkampf für die Ukraine 03.02.2023 - 09:28 Von Esther Babel

© Mikhalchik Ilya Mikhalchik mit seiner Verlobten auf Tour

Ilya Mikhalchik will bei seiner Rückkehr in die IDM Superbike den vierten Titel holen. Den Titel will er auch für sein ukrainischen Landsleute sichern. Auch er selbst lebt zurzeit fern seiner Heimatstadt Kiew.