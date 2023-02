IDM News: Schleiz, Sachsenring und Job-Angebote

Die ersten Rennen der IDM 2023 lassen noch auf sich warten. Erst im Mai geht es auf dem Sachsenring los. Inzwischen werden Jobs vergeben, Toiletten gebaut und Anmeldungen sind möglich.

In Schleiz wird im Sommer der 100. Geburtstag gefeiert. Vorher wird noch gebaut. Am Sachsenring kann man zusammen mit Max Neukirchner selber fahren und der eine oder andere Job ist zu haben.

Puffe wirbt für Schleiz

«Unser Schleizer Julian Puffe #19, der vor Kurzem verkünden konnte, dass er in der Saison 2023 in der FIM Endurance World Championship EWC unterwegs sein wird, ist natürlich auch schon voller Vorfreude in Sachen ‚100 Jahre Schleizer Dreieck‘ vom 02. bis 18. Juni», verkünden die Ausrichter der Geburtstags-Party. «Das Kombiticket für die IRRC - International Road Racing Championship vom 02. bis 04.06., veranstaltet durch den MSC Schleizer Dreieck e.V. im ADAC, und das historische Geburtstagswochenende ‚Schleizer Dreieck 100‘ mit Autos, Motorrädern, Seitenwagen, der neuen Ausstellung, echten Raritäten im Fahrerlager, Race-Party und Feuerwerk (10. / 11.06.) gibt es für 75 Euro. Bestellungen bitte per Telefon (03663 / 428735), per mail an tourist-info@schleiz.de oder direkt in der Stadtinformation Alte Münze der Rennstadt Schleiz. Einzeltickets für die 13 verschiedenen Veranstaltungen gibt es dann ab Mitte April.»

Lehrstelle im Angebot

«Du interessierst dich für Motorräder», fragt das Personalbüro der Firma alpha Technik im bayrischen Rosenheim. «Dann werde Teil unseres Auszubildenden-Teams, wir freuen uns auf deine Bewerbung.» Alpha Technik ist ein innovatives, mittelständisches Unternehmen für Leistungsänderung, Tuning, technisches Zubehör und Verschleißteile für Motorrad und Scooter und betreut rund 9.000 Händler in Europa. Im Angebot ist zum 01.09.2023 ein Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d). Infos und Bewerbung: alpha Technik GmbH & Co. KG, z. Hd. Nicole Reißmeier, Kronstaudener Weg 1, 83071 Stephanskirchen.

Yamaha Track Days

«Ganz gleich, ob Du Vollblut-Racer oder Rennstrecken-Neuling bist», werben aktuell die Verantwortlichen bei Yamaha, «bei der diesjährigen Track Days Eventserie, die wir gemeinsam mit unserer Official Riding School für die Yamaha Community anbieten, erwartet dich ein Action Programm der Superlative. Bei den diesjährigen Yamaha Track Days kannst du die Deutsche MotoGP Strecke selbst unter die Räder nehmen. 15. - 16. Mai 2023. Direkt im Anschluss an die IDM. Auf den Spuren von Quartararo, Rossi und Co. kannst du dich auf dem legendären Sachsenring auf die Jagd nach der Bestzeit begeben. Unmittelbar im Anschluss an das Auftakt-Wochenende der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft finden am Montag und Dienstag die ersten Yamaha Track Days des Jahres in Kooperation mit niemand geringerem als Max Neukirchner statt. Wieso also nicht direkt am Wochenende Rennsport-Action hautnah erleben und schon mal zuschauen, welche Linie die Profis wählen? Sichere dir dein Kombi-Ticket aus Fahrplatz bei den Yamaha Track Days und Eintrittskarte für die IDM.» In der markenoffenen Veranstaltung des Yamaha-Partners Max Neukirchner sind 50 Plätze exklusiv für Yamaha Fahrer reserviert.

Richtfest in Schleiz

Was lange währt, wird endlich gut. Dieser Tage feierte man im Fahrerlager des Schleizer Dreiecks Richtfest. Gebaut werde neue sanitäre Räumlichkeiten. Bis zur Geburtstags-Feier soll alles schick seine und die Container-Lösung der Vergangenheit angehören.

Jobs bei Trainingsanbieter

«Wir brauchen genau dich», erklärt die YART Racing School aktuell. «Wir stellen weitere mitarbeitende Personen zur Aushilfe ein. Gesucht wird ein Fahrer oder eine Fahrerin.»

Die To-Do-Liste: Das Führen eines LKW 3,5 t, Unterstützung beim Auf/Abbau auf den Rennstrecken des Equipments. Unterstützende und helfende Tätigkeit während den Veranstaltungen vor Ort. Wohnhaft in der Nähe von Stralsund. «Ausserdem suchen wir eine Servicekraft», heißt es weiter. «Die Tätigkeit: Empfang unser Teilnehmer, PC-Kenntnis Excel, Betreuung, gepflegtes Erscheinungsbild. Flexibilität vorausgesetzt. Bei Interesse bitte melden info@yart-racingschool.de.»