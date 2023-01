SWPN mit Hartog und Van der Voort auf IDM-Jagd 2023

Die Niederländer treten wieder in den IDM-Klassen Superbike und Supersport an. Sowohl Rob Hartog als auch Melvin van der Voort wollen ihren Erfolgskurs aus dem Vorjahr fortsetzen. Yamaha erneut Partner des Teams.

SWPN, Partner der Stichting Zorgeloos Kind, wird auch 2023 mit Rob Hartog und Melvin van der Voort in der IDM-Meisterschaft starten. Das von Yamaha Motor Europe, Niederlassung Benelux, unterstützte Team hatte eine ausgezeichnete Motorsport-Saison 2022 mit einem dritten Platz für Hartog in der IDM Superbike-Meisterschaft und einem zweiten Platz für Van der Voort in der IDM Supersport 600 Meisterschaft. Ausgehend von einer stabilen Basis will SWPN im Jahr 2023 mit seinen beiden Fahrern weiter wachsen.

Rob Hartog hatte eine überraschend starke Debütsaison mit der Yamaha R1M von SWPN in der prestigeträchtigen IDM Superbike. Der 30-Jährige mischte vom ersten Rennen 2022 an in der Spitzengruppe mit und sicherte sich mit sehr konstanten Ergebnissen einen beachtlichen dritten Platz in der Gesamtwertung. Sowohl SWPN als auch Hartog waren sich einig, dass diese großartige Partnerschaft auch im Jahr 2023 fortgesetzt werden soll. Ziel ist es, den Aufwärtstrend des letzten Jahres fortzusetzen und gemeinsam auf die Jagd nach Podiumsplätzen zu gehen.

«Nach einer so großartigen Saison gab es für mich keinen Zweifel daran», erklärt Hartog, «2023 mit SWPN weiterzumachen. Wir hatten ein fantastisches Jahr mit einem dritten Platz in meiner Debütsaison in der IDM Superbike. Das war zum Teil dem Team zu verdanken, das alles in perfekter Ordnung hielt. Ich bin auch sehr froh, dass wir in der nächsten Saison von dieser stabilen Basis aus weiterarbeiten können. Letztes Jahr war ein Lernjahr für mich in dieser Klasse und mit der Yamaha R1M. Ich bin sehr gespannt, was 2023 noch alles möglich sein wird. Ein Podium fehlt noch, also ist mein Ziel auf jeden Fall, auf das Podium zu fahren und natürlich in der Meisterschaft so weit oben wie möglich zu stehen.»

Melvin van der Voort geht in seine fünfte Saison bei SWPN. Nach zwei Saisons in der IDM Supersport 300-Klasse wird dies das dritte Jahr des 17-jährigen Fahrers auf der Yamaha R6 in der IDM Supersport 600 Klasse sein. Van der Voort erlebte 2022 eine stürmische Entwicklung, in der er in den letzten fünf von sechs Rennen die maximale Punktzahl erreichte. Unter anderem dank seiner Siege belegte der Fahrer aus Ede den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Der junge Van der Voort will 2023 um den Titel kämpfen und sich auf einen möglichen Wechsel in die Supersport-Weltmeisterschaft 2024 vorbereiten.

«Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ein weiteres Jahr bei SWPN antreten werde», freut der 600er-Pilot. «Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl, und wir haben im Jahr 2022 große Fortschritte gemacht. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich möchte mich in der nächsten Saison auf der Yamaha R6 weiterentwickeln, und natürlich werden wir versuchen, in der Meisterschaft einen Platz nach oben zu kommen. Ich freue mich sehr darauf, im Frühjahrstraining wieder mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Lasst die Saison beginnen.»

«Es ist großartig, dass wir auch 2023 mit Rob und Melvin zusammenarbeiten können», freut sich Teammanager Frank Brouwer. «Beide Fahrer haben im letzten Jahr gute Arbeit geleistet, aber es gibt auch noch Raum für Verbesserungen. Darüber hinaus bleibt das Team zusammen, ein großartiges Team von Menschen mit Wissen und Erfahrung, die gut aufeinander abgestimmt sind. Auf dieser Basis und zusammen mit der Unterstützung von Yamaha Motor Europe, Niederlassung Europa bin ich zuversichtlich, dass wir auch in der nächsten Saison in der IDM positiv überraschen werden.»

Auch Mario Janssen, Country Manager Yamaha Motor Europe, Niederlassung Benelux, freut sich über die Fortsetzung: «Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit SWPN und darauf, wie sich das Team im Jahr 2022 präsentiert hat. Mit zwei Fahrern aus den Benelux-Ländern unter den ersten Drei der starken IDM-Meisterschaft zu landen, ist eine sehr schöne Leistung. Es ist sehr erfreulich, dass das Team intakt geblieben ist, was eine hervorragende Grundlage für die weitere gemeinsame Arbeit an noch besseren Ergebnissen darstellt. Wir wünschen dem Team SWPN, Teammanager Frank und den Fahrern Rob und Melvin viel Erfolg im Jahr 2023.»