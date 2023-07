Bastien Mackels muss Mikhalchik Platz machen

In der IDM Superbike verbuchte der Yamaha-Pilot des Teams SWPN einen Nuller und einen achten Platz. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung musste Mackels dann auch an Mikhalchik abgeben.

Sein Teamkollege vom Team SWPN, Partner der Stichting Zorgeloos Kind, Melvin van der Voort kassierte beim gemeinsamen Ausflug ans Schleizer Dreiecke einen Doppelsieg in der IDM Supersport. Für Superbiker Bastien Mackels lief es dagegen nicht ganz so geschmiert wie noch in den letzten Rennen.

Nach starken Trainingssitzungen ging Mackels im ersten Rennen der IDM Superbike leer aus. Im zweiten Rennen musste sich der Belgier mit dem achten Platz begnügen. Vom Startplatz 5 war er ins erste Rennen gegangen. «Im Training haben wir ein gutes Set-up für das Rennen gefunden», schildert er. «Das hat sich im Warm-up bestätigt, als ich mit gebrauchten Reifen sehr schnell war.»

In der Anfangsphase des ersten Rennens fuhr Mackels auf den Plätzen 4 und 5. Dann verlor er ein wenig den Anschluss als ein Überholversuch eines Konkurrenten beinahe im Dreck geendet hätte. Nachdem er sich wieder an das Führungs-Quartett herangearbeitet hatte, erwischte es ihn doch. Sturz und Null Punkte. Immerhin kam der Belgier unverletzt davon. «Ich habe Zeit verloren, als Ilya (Mikhalchik) bei einem Überholmanöver fast gestürzt wäre», beschreibt der Belgier die Geschehnisse. «Ich konnte wieder an die vorderen Fahrer herankommen, musste aber hart pushen.» Der Versuch, dranzubleiben schlug danach fehl.

Leichter wurde auch das zweite Rennen nicht. «Ich startete aus der vierten Reihe und hatte es schwer, Fahrer zu überholen. Leider war es nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten. Aber wir arbeiten weiter hart, um bei den nächsten IDM-Rennen stärker zurückzukommen.»

«Schleiz ist keine einfache Strecke», weiß Teamchef Frank Brouwer aus eigener Erfahrung, «um so beeindruckender ist die Leistung von Melvin. Pole-Position und zwei überzeugende Siege, das ist alles, was wir uns als Team wünschen. Mit Bastien waren wir im Training und Qualifying gut unterwegs. Die Pace war gut, das hat er auch im ersten Rennen gezeigt. Der Unfall machte auch das zweite Rennen schwierig. Nach dem Sturz war das Motorrad stark beschädigt. Ein großes Kompliment und ein Dankeschön an das Team, das es geschafft hat, in kurzer Zeit ein perfektes Motorrad wieder zusammenzusetzen.»

Punktetabelle IDM Superbike nach 8 von 14 Rennen

1. 181 Punkte Florian Alt

2. 111 Punkte Ilya Mikhalchik

3. 106 Punkte Hannes Soomer

4. 93 Punkte Bastien Mackels

5. 92 Punkte Patrick Hobelsberger

6. 80 Punkte Toni Finsterbusch

7. 64 Punkte Philipp Steinmayr

8. 58 Punkte Bálint Kovács

9. 56 Punkte Leandro Mercado

10. 52 Punkte Max Schmidt

11. 47 Punkte Jan-Ole Jähnig

12. 42 Punkte Daniel Kartheininger

13. 41 Punkte Kamil Krzemien

14. 34 Punkte Vladimir Leonov

15. 17 Punkte Paul Fröde