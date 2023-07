Jörg Teuchert: «Ich will auch in Schleiz fahren»

Das tut der ehemalige Supersport-Weltmeister auch bald. Allerdings ist er am IDM Wochenende auf dem Schleizer Dreieck erst einmal nur als Gast ohne Moped dabei und schaut sich im Fahrerlager um.

«Ich will in Schleiz auch mal wieder Moped fahren», stellte Jörg Teuchert im Vorfeld des IDM-Events am Schleizer Dreieck klar, wo die Meisterschaft am Wochenende in die zweite Hälfte der Saison 2023 startet. Doch wenn die IDM Superbike-Piloten in den nächsten Tagen auf dem Schleizer Dreieck ans Werk gehen, übt sich Jörg Teuchert, der selbst schon im Rahmen der IDM in Schleiz Gas gegeben hat, noch in vornehmer Zurückhaltung.

«Am Sonntag habe ich vor, bei der IDM dabei zu sein und mir die Rennen anzuschauen», so die Planung des Franken. «Vielleicht schaffe ich es sogar schon am Samstag. Das hängt aber von meinem Wohnmobil ab. Das Steuergerät ist defekt und es ist noch nicht ganz klar, ob das am Samstag wieder einsatzbereit ist. Wenn nicht, dann ist die Idee, dass ich Sonntagfrüh rüberfahre. Ich hab’s ja nicht weit. In einer Stunde und 15 Minuten bin ich ja da.» Früher hatte Teuchert, der seit seinem Rücktritt vor über zehn Jahren immer wieder bei der IDM auftaucht, noch seine Frau und seine beiden Töchter zu einer kollektiven Rad-Tour rund um Schleiz animiert. Inzwischen schicken ihn die Damen alleine los.

Der Ex-Weltmeister zurück auf dem Bike

«Die zweite Idee ist die», verrät Jörg Teuchert, bei dessen Schilderung auch das Wort Schnapsidee fällt, «dass ich am 4. bis 6. August beim Bike-Promotion-Event in Schleiz da mal bisschen mitfahre. Da soll auch eine Taxifahrt stattfinden. Hundertprozentig sicher ist die Sache noch nicht, weil ich mich vor knapp 14 Tagen am rechten Knie ein wenig verletzt habe. Ich gehe aber davon aus, dass ich bis Anfang August wieder einsatzbereit bin. Ausserdem ist es ein wenig abhängig davon, was bei mir im Laden los ist. Beziehungsweise ob mein lieber Herr Lehrling wieder zur Arbeit kommt. Der ist nämlich seit einem Monat krankgeschrieben, da er sich am Bein verletzt hat.»

Die Firma Zweirad Teuchert im fränkischen Hersbruck gibt es bereits seit 1984. Räder der Marke Giant werden bereits seit 1989 verkauft. Nach Beendigung seiner Motorsportkarriere hat Jörg Teuchert das bestehende Unternehmen von Vater Arnulf im Jahr 2012 übernommen. Auf mittlerweile drei Etagen und 450 qm werden Fahrräder und Zubehör angeboten. Darüber hinaus gibt es im Hause Teuchert eine entsprechende Werkstatt.

Ein Rückblick

Die Karriere des heute 53-Jährigen begann im Enduro-Bereich mit Einsätzen im OMK-Pokal 1986. Mit Straßen-Rennsport legte Teuchert erst im Jahr 1993 los. Nach Seriensport und dem Yamaha-Cup holte er sich die Meistertitel der IDM Supersport 600 in den Jahren 1997 und 1998. Es folgte der Einstieg in die Supersport-Weltmeisterschaft, ein Jahr später war der WM-Titel fällig.

Vier Jahre später ging es zurück in die IDM Superbike, erst mit MV Agusta, dann mit Yamaha und zum Abschluss mit BMW. Die Titel holt er sich in den Jahren 2006 und 2009. Im Jahr 2012 erklärte Teuchert nach dem IDM-Finale auf dem Hockenheimring und einem letzten Podestplatz seinen Rücktritt.

Als Instruktor sieht man ihn immer noch auf den verschiedenen Rennstrecken. Und vielleicht demnächst auch mal wieder auf dem Schleizer Dreieck.