IDM 2023: Schleizer-Allerlei aus dem Paddock

Beim IDM-Wochenende am Schleizer Dreieck ist auf und auch neben der Strecke mächtig viel los. Man kann mit ehemaligen Meistern plaudern, zur Party gehen oder auch, nur mit Erlaubnis, auf der Strecke abfeiern.

Von 12.00 bis 12.45 Uhr haben die Motoren Funkstille und das Areal gehört den Fans. Es gibt viel zu sehen rund ums Schleizer Dreieck.

Buchhübel-Gang

«An diesem Wochenende findet in Schleiz die IDM statt», stellt der IDM Superbike-Champion aus dem Vorjahr ganz richtig fest, «und auch wenn ich selber nicht aktiv daran teilnehme, bin ich mit meinem 1. Offiziellen Markus Reiterberger Fanclub e.V. und dem Merchandising-Stand dabei und feiere 100 Jahre Schleizer Dreieck mit den Mädels und Jungs vor Ort. Unterstützt werden wir dabei auch wieder von meinem langjährigen Sponsor der Steinbier Brauerei. Kommt doch mal vorbei auf dem Buchhübel und sagt „Hallo“.»

Neumann ohne Schmidt

Marc Neumann war jahrelang in der IDM Superbike eingeschrieben. Jetzt gönnt er sich nur noch gelegentliche Gast-Auftritte. Wie aktuell in Schleiz. Dabei genehmigt sich der BMW-Pilot immer gleich die doppelte Dosis und tritt auch bei den Pro Superstock 1000 an. Eigentlich hätte in Schleiz laut idm.de auch der zweifache Supermoto-Weltmeister Marc-Reiner Schmidt im Team Neumann Racing by Tommy Wagner einen Einsatz haben sollen, doch er ist am letzten Sonntag beim Grand Prix von Bulgarien in der letzten Ecke der letzten Runde gestürzt und hat sich verletzt.

Party-Zone

«Bestes Wetter für die heutigen Trainings», freuen sich die Veranstalter vom MSC Schleizer Dreieck. «Am Nachmittag starten dann die ersten Rennen. Heute Abend ab 20 Uhr gibt's auf dem Buchhübel die Fahrervorstellung und anschließend die Raceparty mit Diskothek Caravan aka DJ Stephano.»

Ohne WM-Pilot

Das Team RT Motorsports by SKM macht mit seiner WM-Crew auf dem Weg ins tschechische Most einen Zwischenstopp in Schleiz. «Unglücklicherweise wird Petr Svoboda krankheitsbedingt an diesem Wochenende nicht bei unserem Team dabei sein», erklärt das Team um Rob Vennegoor und Frank Krekeler, «wir wünschen ihm gute Genesung, damit er fit und bereit für seinen Heimrennen der WorldSBK in Most nächstes Wochenende ist. Troy Alberto, Iñigo Iglesias und Max Zachmann werden dieses Wochenende in der IDM Supersport 300 Klasse um gute Ergebnisse kämpfen.»

Zaungäste

«Rennwoche IDM in Schleiz», wird gejubelt. «Wir, die Fans von Lennox Lehmann, bzw. vom Team Freudenberg, sind natürlich vor Ort. An der letzten Schikane. Natürlich fragen wir auch wieder die Streckenposten vor Ort, ob wir nach jedem Rennen an die Strecke und die Fahrer abklatschen dürfen. Das war die letzten zwei Jahre für beide Seiten ein Highlight. Egal ob Bikes oder Sidecars.Das geht natürlich nur, wenn keine Rettungsfahrzeuge unterwegs sind und wenn sich die Fans an die Anweisungen der Streckenposten halten.»

Pechvögel

Bei dem einen oder anderen lief es bisher auf dem Schleizer Dreieck noch nicht so geschmeidig. Die Seitenwagen-Fraktion musste sich am Freitag in ihrem Training mit Regen rumärgern. IDM Supersport-Pilot Chris Beinlich begann das Wochenende am Freitag bei seinem Heimrennen mit einem Motorschaden an seiner Yamaha. Am Samstag war der Thüringer wieder startklar. Der Ungar Bálint Kovács verzeichnete am Freitag einen Ausrutscher mit seiner BMW. Ebenso 300er-Pilot Dustin Schneider vom Team Freudenberg. Aber der KTM-Pilot kam halbwegs unbehelligt davon. Klassenkamerad Ferre Fleerackers aus Belgien musste nach seinem Crash ins Medical Center.