Zanettis Ducati-Generalprobe für IDM Nürburgring

Der Ducati-Pilot aus Italien testete in Assen im Auftrag des Teams Triple M Ducati Frankfurt seine Fitness nach dem Schlüsselbeinbruch. Beim nächsten IDM-Lauf will er wieder bei 100 Prozent sein.

Lorenzo Zanetti kam Anfang der Saison 2024 als Italienischer Champion in die IDM Superbike und tritt mit dem Team Triple M Ducati Frankfurt gemeinsam an. «Das Reglement in der Italienischen Meisterschaft und der IDM ist in der Tat unterschiedlich», erklärte der Italiener, der auch sonst als Testfahrer in Diensten Ducatis steht, im Interview mit Radio Viktoria. «Als ich für die IDM zugesagt habe, hatten wir nicht die Zeit, alles vorzubereiten. Daher entschieden wir uns, die Saison mit der Basis zu starten, die auch in der CIV zum Einsatz gekommen ist.»

«Eine sehr gute Basis», fügt er an. Das muss wohl stimmen, denn bei seinem ersten Einsatz in der IDM auf dem Sachsenring holte er sich mit einer cleveren Reifenwahl bei gemischten Bedingungen gleich mal den Sieg. «Ich kenne das Motorrad aus den letzten zwei, drei Jahren gut», so Zanetti, «aber wir brauchen hier und da noch was, um in jedem Rennen wettbewerbsfähig zu sein.»

«Das Chassis und der Motor passen», erläutert er. «Wir waren ja auch gleich dabei, als wir am Sachsenring angekommen waren. Aber auf dem Elektronik-Weg müssen wir noch weiterarbeiten. Das eine oder andere justieren.»

Ein unplanmäßiger Schlüsselbeinbruch und das Fehlen beim IDM-Lauf auf dem Schleizer Dreieck brachten Zanettis Planung ein wenig durcheinander. «Aber ich habe mich schnell erholt», meinte er in der Assen-Startaufstellung. «Ein paar Schmerzen habe ich noch. Daher ist es schwer, bis ans Limit zu pushen. Denn ich habe auch eine Platte und acht Schrauben am Schlüsselbein. Der Arzt meinte, es ist okay, dass ich fahre, aber es wäre besser nicht zu stürzen. Es schwierig, so zu denken.»

Zanetti will möglichst schnell zu seiner alten Form zurückfinden, denn noch mehr Punkte als eh schon möchte er nicht verlieren. Seine Erinnerungen an Assen waren beim ehemaligen WM-Piloten schon zehn Jahre alt. «Doch noch im Warm-up haben wir Fortschritte gemacht», verrät er. «Es war auch ein Check, wie es nach der Verletzung geht. Am Nürburgring will ich wieder voll fit sein.»

Punkte IDM Superbike nach 10 von 14 Rennen

1. 213 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. 155 Punkte Florian Alt (D), Honda

3. 124 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

4. 119 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

5. 99 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

6. 91 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

7. 89 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

8. 82 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

9. 74 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

10. 52 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

11. 48 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

12. 36 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

13. 31 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

14. 31 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

15. 31 Punkte Jan Mohr (A), BMW

16. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

17. 16 Punkte Colin Velthuizen (NL), BMW

18. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

19. 13 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

20. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

21. 11 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

22. 8 Punkte Rob Hartog (NL), Yamaha

23. 7 Punkte Oliver König (CZE), Ducati

24. 6 Punkte Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

25. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

26. 4 Punkte Sandro Wagner (D), BMW

27. 3 Punkte Marco Fetz (D), BMW

28. 1 Punkt Marc Moser (D), Ducati