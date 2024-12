Max Schmidt übernimmt IDM-BMW von Luca Grünwald

Max Schmidt und BCC Racing starten 2025 ihr gemeinsames IDM Superbike-Projekt. Mit neuer Mannschaft und bekannter BMW startet Schmidt sein Comeback nach verletzungsreichem Jahr 2024.

Für die Rennsaison 2025 ist sich der Wuppertaler mit dem BCC Racing Team einig – gemeinsames Ziel ist ein Top-Resultat in der Internationalen Deutschen Superbike-Meisterschaft IDM. Seinen Job im BMW-Team von Werner Daemen setzt Schmidt damit nicht fort. Bisher war Luca Grünwald im Team BCC unterwegs, doch auch da gibt es keine Fortsetzung.

Max Schmidt macht sich bereit, um mit Unterstützung des schwäbischen Teams BCC Racing sein Comeback in der IDM Superbike zu geben. Seit 2021, als Schmidt mit 17 Jahren einen erfolgreichen Einstand im Team von Denis Hertrampf gab, ist der Student fester Teil der höchsten IDM-Klasse. Gute Leistungen brachten ‚Mad‘ Max Schmidt zur Rennsaison 2023 einen Platz im Meister-Team des Belgiers Werner Daemen ein. Auch hier ging es wie erhofft auf der potenten BMW M 1000 RR weiter vorwärts.

Im Sommer 2024 erlitt die Karriere des Studenten dann einen schmerzlichen Rückschlag. Im Rahmen eines Einladungsrennens krachte es. Beim Aufprall auf den spanischen Asphalt ging der rechte Oberarm kompliziert zu Bruch. Schlimmer noch, auch das Nervensystem des Athleten wurde geschädigt. Mit einer massiven Funktionsstörung am rechten Arm war die Saison gelaufen.

Nach Operationen in Spanien und Deutschland und intensiver Rehabilitation ist der Schmidt mittlerweile in guter Verfassung. Die Planungen für eine Rückkehr in die Meisterschaft für 2025 verliefen weniger schmerzhaft und langwierig als der Heilungsprozess. Das in Heilbronn ansässige Team BCC Racing mit Teamchef Andreas Gerlich sorgt mit einem maßgeschneiderten Paket für ein vielversprechendes Szenario, um das Superbike- Talent zurück auf die Strecke zu bringen.

BCC Racing kooperierte jahrelang erfolgreich mit Werner Daemen, unter anderem steuerte WM-Pilot und IDM-Meister Markus Reiterberger 2021 die BMW des BCC-Racing Teams. Seit 2024 betreibt Andreas Gerlich das Projekt in der IDM wieder eigenständig. Bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres will BCC Racing mit der neu aufgebauten BMW M100RR und einem bestens vorbereiteten Max Schmidt erste Tests fahren.

Erleichtert und begeistert blickt Max Schmidt schon jetzt auf die Rennsaison 2025: «Nach einer schwierigen Phase – auch das gehört zum Rennsport – möchte ich stärker als zuvor zurückkommen. Mit der Unterstützung, die mir das Team BCC Racing entgegenbringt, habe ich die besten Bedingungen, um wieder das zu tun, worum es geht. Alles aus mir und einem bestens vorbereiteten Superbike herauszuholen. Ich bin 100 Prozent happy und dankbar, dass sich mir diese Chance bietet.»

«Es ist ein sehr gutes Gefühl, zu wissen, schon bald wieder ausrücken zu können», fügt Gerlich an, «und das mit Max. Wir verfolgen ihn, seit er 2020 erstmals mit einer 1000er in der Stocksport-Klasse unterwegs war. Sein Mut hat uns fasziniert. Dass wir nun zusammenarbeiten können, ist eine große Freude. Wir werden unser Bestes geben und der Pilot auch. Das Potenzial der BMW ist unbestritten, wir haben starke Partner, die richtige Mannschaft und einen hochtalentierten jungen Vollblutracer – los geht’s.»