Lucy Glöckner: «Ich bin zurück» bei Rund um Zschopau

Die IDM Superbike muss schon seit einigen Jahren auf die schnelle Frau verzichten. Doch nach einer schweren Verletzung im Frühjahr 2024 geht es zurück auf die Strecke. Dieses Mal aber ohne viel Asphalt.

«Morgen werde ich nach langer Pause endlich wieder mein erstes großes Motorradrennen fahren», erklärt Lucy Glöckner am 18. Oktober 2024. «Es gibt nur einen klitzekleinen Unterschied. Diesmal und auch zukünftig werde ich nur noch geringfügigen Kontakt zu einem asphaltierten Untergrund haben und einen Rundkurs, auf welchem ihr mich etliche Male an euch habt vorbeisausen sehen, wird es so in der Art nicht mehr geben.»

Am Samstag, den 19. Oktober wird Glöckner, neben zahlreichen anderen Teilnehmenden, beim Rennen «Rund um Zschopau» antreten. «In der letzten Zeit und nach meinem schweren Unfall im Frühjahr diesen Jahres habe ich mich, soweit es möglich war, intensiv auf die Teilnahme am Enduro-Event Rund um Zschopau vorbereitet.»

«Gemeinsam mit einer weiteren Starterin werde ich morgen gegen 9:00 Uhr mit der Startnummer 920 in das große Abenteuer starten. Mein Ziel ist: Spaß haben und angekommen», so Glöckners Plan. «Es gilt, zwei Mal einen Kurs von jeweils 80 Kilometer mit drei Sonderprüfungen zu absolvieren. Es warten jedenfalls große Herausforderung auf mich und ehrlich gesagt, bin ich selbst gespannt, ob ich diese schaffen werde. Aber jeder der mich kennt weiß, dass Aufgeben für mich keine Option ist.»

So ganz ohne Asphalt wird es bei Lucy Glöckner, die nach eigener Aussage mit dem Motorradstraßenrennsport auf immer und ewig verbunden fühl, nicht gehen. Bei Hafeneger Renntrainings wird sie weiterhin als Instruktorin dabei sein. «Drückt mir die Daumen oder kommt einfach vorbei und feuert mich an der Strecke an», wirbt sie für die morgigen Veranstaltung. «Aber vergesst nicht, der feine Zwirn kann zu Hause bleiben, Gummistiefel oder zumindest festes Schuhwerk wären angebracht.»

Alle Infos zu «Rund um Zschopau» gibt es online.