IDM Sportbike: Warum Aprilia neu einsteigt

In der IDM 2025 fällt die 300er-Klasse weg und neu dazu kommt, ein Jahr vor dem WM-Start, die Kategorie Sportbike. Neu dabei ist auch der Hersteller Aprilia, der damit auch erstmal in den IDM-Sponsorpool einzahlt.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass zahlreiche Hersteller in der Klasse Sportbike mitmachen. Potenzielle Motorräder sind nicht nur für die neue WM ab dem Jahr 2026 sondern ab sofort auch für die IDM Sportbike die Aprilia RS 660, die Honda CBR650, die Kawasaki Ninja 650, die Triumph Daytona 660 oder die Yamaha R7. FIM und Dorna verfügen über ausreichend Erfahrung, um die Motorräder auf ein ähnliches Niveau zu bringen. Die IDM führt bereits in diesem Jahr diese neue Kategorie ein, auch in Italien hat man sich zu diesem Schritt entschlossen. Vorreiter ist jedoch – wie bei der Supersport-Next-Generation – die Britische Serie, in der die Sportbike-Klasse bereits etabliert wurde. Erster Gewinner ist Triumph-Pilot Richard Cooper vor Edoardo Colombi.

Aprilia steigt als Partner in die neue IDM-Sportbike-Klasse ein und blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte mit Aprilia Racing zurück. Die Marke aus Noale, Italien, hat 54 Weltmeistertitel im Rennsport gewonnen, eine Erfolgsgeschichte, die auf der Rennstrecke geschrieben wurde. Mit der Aprilia RS 660 soll sie auch in der IDM fortgesetzt werden. «Wir sind sehr glücklich, dank des Teams eines unserer Aprilia Vertragshändler Teil der IDM zu sein und freuen uns auf einige intensive Rennen auf der Strecke. Die RS 660 hat Rennsport in ihrer DNA, daher sind wir zuversichtlich, dass sie in der Sportbike-Klasse gut abschneiden wird», erklärte Massimiliano Gerbi, Country Manager bei Piaggio Deutschland, auf IDM.de.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erklärt Gerbi, was es mit dem IDM-Engagement auf sich hat.

Sie machen als Hersteller bei der neuen IDM-Klasse mit. Ein Jahr vor dem WM-Debüt. Wie kam es bei Ihnen im Haus zu dieser Entwicklung?

Aprilia hat Rennsport in seiner DNA. Da die IDM eine weltweit bekannte Meisterschaft ist und der deutsche Markt für uns wichtig ist, war es naheliegend, jetzt einzusteigen, wo es eine Klasse gibt, in der wir mit einem unserer meistverkauften Modelle – der RS 660 – teilnehmen können.

Wie sieht das Engagement in dieser neuen Klasse konkret aus?

Wir sind in dieser Saison offizieller Poolpartner der IDM und unterstützen einen unserer Aprilia-Händler dabei, mit der RS 660 anzutreten. Darüber hinaus stehen wir in Kontakt mit anderen Rennteams, die Interesse an einer Teilnahme auf Aprilia bekundet haben. Selbstverständlich werden wir die Meisterschaft auch kommunikativ begleiten, mit Posts in den sozialen Medien und Fanzone-Aktivitäten im Fahrerlager an ausgewählten Rennstrecken während der gesamten Saison. Eine Überraschung haben wir auch für die Fahrer reserviert: Wir laden den besten Aprilia-Fahrer aus dem Feld ein, unsere MotoGP-Fahrer während des GermanGP auf dem Sachsenring zu treffen und sie am Rennwochenende als Rider's Assistant während der Startaufstellung zu unterstützen.

Was versprechen Sie sich von diesem Einsatz, auch mit Blick auf die WM?

Unser Engagement zielt darauf ab, unsere Rennsport-Positionierung auf dem deutschen Markt weiter zu stärken und die Fähigkeiten von Aprilia und unseren Produkten im Rennsport zu präsentieren. Wir sind zuversichtlich, dass die RS 660 in der Sportbike-Klasse erfolgreich sein wird, nachdem sie bereits in anderen Meisterschaften wie der britischen BSB oder der amerikanischen Moto America in ähnlichen Klassen sehr gute Ergebnisse gezeigt hat. Erwähnenswert ist, dass die Sportbike-Klasse 2026 in der Superbike-Weltmeisterschaft debütieren wird, da es sich zur interessantesten Klasse der Welt entwickelt.

Wie ordnen Sie das Interesse für die neue Klasse seitens Fahrer und Fans ein?

Wirft man einen Blick auf die Modelle, die in der Sportbike-Klasse startberechtigt sind, merkt man sofort, dass sie in Deutschland vor allem bei jüngeren Fahrern sehr beliebt sind. Daher ist die Relevanz dieser Klasse sehr hoch und bietet nicht nur Unterhaltung für Fans der IDM, sondern auch für aktuelle und zukünftige Besitzer der straßenzugelassenen Versionen, die sie bei unseren Händlern kaufen können. Es ermöglicht eine andere Art von emotionaler Bindung zum eigenen Motorrad, wenn man sieht, dass das gleiche Modell in einer Rennmeisterschaft große Erfolge feiert, oder es kann auch die Modellentscheidung beeinflussen, wenn man gerade dabei ist, ein neues Sportbike zu kaufen. Für die Fahrer im Feld bietet die Klasse ein sehr zugängliches Leistungsverhältnis, wodurch sie sich auch als idealer Start für eine professionelle Rennkarriere eignet - etwas, das wir aktiv unterstützen und regelmäßig auf den Aprilia Next Gen Riders Social Media-Kanälen vorstellen.