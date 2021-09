Hockenheim: Hobelsberger bestätigt Top-Form mit Sieg

Erst auf den letzten Metern fiel die Entscheidung zwischen Sieg und Niederlage. Patrick Hobelsberger schnappte sich auf den letzten Metern den Supersport-Sieg und verwies Wahr auf den zweiten Rang. Gradinger Dritter.

Patrick Hobelsberger, Kevin Wahr und Thomas Gradinger hatten sich die Plätze in der ersten Startreihe klargemacht und durften schon am Samstagnachmittag ihr erstes Rennen absolvieren. Hobelsberger hatte bis zuletzt gezögert, den Titel zu feiern, doch durch das Fehlen seines Konkurrenten Valentin Debise gab es an dem Titel nichts mehr zu rütteln. Der Bayer will mit aller Macht zurück in die Weltmeisterschaft und würde sich am liebsten mit einem IDM-Doppelsieg aus der Meisterschaft verabschieden.

WM-Pilot Maximilian Kofler gab für seinen kleinen Bruder Andreas wieder den Grid-Boy und vergnügte sich an seinem GP-freien Wochenende bei der IDM in Hockenheim. Am Mikro des Live-Streams bewies der Vorjahresmeister Luca Grünwald erneut sein Fachwissen.

Nach dem Start bog Hockenheim-Kenner Wahr als Erster ins erste Eck ein. Hobelsbergers Start war eher durchwachsen, doch der Yamaha-Pilot boxte sich tapfer durch. Runde 1 beendete dann aber Gradinger als Erster, gefolgt von Wahr, Sander Kroeze und Hobelsberger, der da schon über eine Sekunde Rückstand auf den Führenden hatte. Doch mit schnellen Runden rackerte sich der Bayer an die Spitze heran.

Schluss war für erst einmal für Max Enderlein und Soma Görbe. Beide Piloten waren gestürzt, blieben auf den ersten Blick aber unverletzt. Enderlein konnte das Rennen wieder aufnehmen. Zu Fuss unterwegs war Grünwalds Ex-Kollege Severin Bingisser. Dicht zusammengerückt war unterdessen die Spitze. Gradinger vorn weg, Wahr auf Platz 2 und im Windschatten Pax Hobelsberger. Nach vier Runden erprobte Wahr seine Führungsqualitäten, aber auch er konnte die Verfolger nicht abschütteln. In Sichtweite waren auf den Plätzen 4 und 5 Sander Kroeze und Jan Ole Jähnig unterwegs, die auf ihre Chance nach vorne warteten. An der Spitzen schenkten sich die Kontrahenten nichts und machten sich das Leben gegenseitig schwer.

Max Enderlein hatte sich auf dem letzten Platz wieder eingereiht und knöpfte sich als erstes den Südafrikaner Dino Iozzo vor, der mal wieder im Grünen unterwegs gewesen war. Die schnellste Runde drehte mit 1.26,621 Thomas Gradinger, doch die Führung verteidigte Hobelsberger. Sturz hieß es in Runde 8 für Sandro Furter. Die Verfolger Kroeze und Jähnig hatten den Kontakt zur Spitze verloren und machten drei Sekunden dahinter ihr eigenes Ding.

In der Schlussphase zog es Hobelsberger durch. Mit kleinen Schritten konnte er sich von den Verfolgern absetzen. Eine Sekunde hatte er sich bei noch drei zu fahrenden Runden rausgeschlagen. Doch dann zeigte Hobelsberger eine eher schlechte Runde und Wahr plus Gradinger waren für das Finale wieder dran. Dicht an dicht ging das Trio in die letzte Runde. In Turn 2 ging Wahr an die Spitze. Doch in der vorletzten Kurve presste sich Hobelsberger in meisterlicher Manier an Wahr vorbei und holte sich vor dem Ex-Meister den Sieg. Rang 3 ging an Thomas Gradinger.

IDM Hockenheim Supersport 600 Rennen 1

1. Patrick Hobelsberger

2. Kevin Wahr

3. Thomas Gradinger

4. Sander Kroeze

5. Jan-Ole Jähnig

6. Christoph Beinlich

7. Melvin van der Voort

8. Damien Raemy

9. Andreas Kofler

10. Rob Hatrog

11. Joep Overbeeke

12. Tom Kohnen

13. Noah Lequeux (STK)

14. Yves Stadelmann

15. Rick Dunnik