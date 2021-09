RT Kawasaki: IDM-Motorräder unterm Hammer

Das Team aus den Niederlanden ist aktuell in der IDM Supersport 600 mit Rob Hartog und Dino Iozzo unterwegs. Jetzt werden die Motorräder und allerlei Teile bei Racing4fun.de zum Verkauf angeboten.

«Wir fahren natürlich weiter», erklärt Teamchef Rob Vennegoor, der gemeinsam mit dem Deutschen Frank Krekeler das IDM- und das WM-Team in den Klassen Supersport 300 und 600 führt. Dennoch stehen jetzt die Motorräder der IDM-Piloten Rob Hartog und des südafrikanischen IDM-Neueinsteigers Dino Iozzo auf der Plattform Racing4fun zum Verkauf. Plus vieler zusätzlicher Teile. Auch wenn man sich das Motorrad vielleicht nicht gleich kaufen will, gibt ein Blick auf die Liste einen guten Einblick, was an so einem IDM-Motorrad alles drum und dran ist.

«Angeboten werden neue 2021 Kawasaki Ninja ZX6R Rennmotorräder, komplett nach 2021 IDM Supersport 600 Reglement aufgebaut», bewirbt das Team seine Motorräder. «Die Bikes sind rennfertig und ausgestattet.»



- IMT-Rennverkleidungen

- MotoMaster Bremsscheiben

- Hell Performance Bremsleitungen

- MeKtronik Elektronik

- Solo Engineering Dashboard

- Race Switch Solo Engineering

- rechte Schaltung Bike Sport Development

- Domino Quick Gas

- Lightech Bremshebel mit Fernverstellung

- Racewireloom für Mektronic

- Ktech DDS geschlossene Kartuschen und Ktech DDS Pro Dämpfer

- PP Tuning Teile

- Suter Rutschkupplung

- Arrow Titan-Auspuffanlage

- Supersprox-Getriebe

- 520er Rennkette

- Sensoren, Bremsdruck, Öldruck, Öltemperatur

- Regenlicht

- GPS-Antenne Mektronic

- RAC Armaturenbrett-Schutz

- Febur Kühler komplett Rennmodell

- MWR-Rennsport-Filter

- Öl-Auffangbehälter

Wer sich das alles zulegen möchte, legt 16.000 Euro ohne Steuer auf den Tisch und kann sofort in die IDM Supersport 600 einsteigen. Doch damit ist es mit dem Shopping-Trip noch längst nicht zu Ende. Denn auch sonst hat das Team RT Kawasaki noch allerlei neckische Spielereien im Angebot.

Das 2D-Datensystem kostet 1500 Euro pro Motorrad (GPS, Datenlogger, Aufhängungssensoren vorne und hinten). Ansonsten kann man noch diverse Motoren, einen OEM Kühler, MotoMaster Bremsscheibe hinten, Hinter- und Vorderräder mit MM Bremsscheiben, Lightech Bremshebel mit Feineinstellung, OEM Hauptbremszylinder, einen Carbon Rahmensatz plus Carbon Schwinge oder auch einen Arrow Titan Auspuff käuflich erwerben. Interessenten dürfen sich gerne melden unter rtmotorsportsbyskm@gmail.com.

Wer dann noch nicht genug hat, auch die WM-Maschine von Tom Both-Amos mit allen Teilen steht zum Verkauf.