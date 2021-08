Andreas Kofler: Top-IDM-Leistung des Einheimischen

Bei seinem Heimrennen auf dem Red Bull Ring zieht der Kawasaki-Pilot vom Team Schnock alle Register und erbeutet in der IDM Supersport 600 zwei weitere Top-Ten-Plätze. Viele Fans aus Österreich feiern mit.

Mit den Plätzen 7 und 9 erlebte der 17-jährige Andreas Kofler am Red Bull Ring ein weiteres starkes Wochenende in der Internationalen Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft in der Klasse Supersport 600. Der junge Österreicher in Diensten des Schnock Kawasaki Team Motorex verbesserte sich damit auf den achten Gesamtrang vor dem Finale-Wochenende in Hockenheim, welches Ende September stattfindet.

«Es war ein wirklich cooles Wochenende für mich. Zum einen, weil ich endlich mal wieder von heimischen Fans umgeben war, zum anderen, da viele Freunde extra nach Spielberg gekommen sind. Das motiviert gleich nochmals und ich konnte das an den Renntagen in zwei starke Ergebnisse umsetzen», freute sich der Oberösterreicher. Im ersten Rennen landete er auf Rang 9. «Die Bedingungen waren echt schwierig. Es war am Anfang noch nass und deshalb musste man das Risiko gut wählen. Ich konnte lange mit den Spitzenfahrern mithalten und erneut ein Top Ten erzielen.»

Am Sonntag verbesserte er sich dann um zwei Plätze nach vorne, wurde Siebter: «Es ist zum Glück trocken geblieben. Bei nassen Verhältnissen fehlt mir noch ein wenig die Erfahrung und deshalb lief auch das zweite Rennen noch besser. Es passt im Moment einfach alles, angefangen beim Team, wo ich mich sehr wohlfühle, bis hin zum Bike, bei dem wir immer ein tolles Setup finden. Meine Rookie-Saison übertrifft schon vor dem Finale alle meine Erwartungen.»