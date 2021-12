Festtagsgrüße 2021 der IDM Supersport 600

Weihnachten kommt wie immer schneller als man denkt. Auch die Piloten der IDM Supersport 600 werfen schon einen Blick in Richtung 2022. Vorher steht noch der Rutsch ins neue Jahr an.

Patrick Hobelsberger hat in der Saison 2021 den Titel der IDM Supersport 600 klargemacht. So schnell wird der Bayer auch nicht wiederkommen. Er hat längst einen Vertrag für die 600er-Weltmeisterschaft in der Tasche. Daher bleibt im kommenden Jahr die Startnummer 1 frei und sucht einen neuen Besitzer. Bevor alle ins neue Jahr starten, haben sich einige Piloten noch Zeit für die SPEEDWEEK.com Weihnachts- und Neujahrs-Umfrage genommen.

Die Fragen

1. Welcher Moment 2021 wird dir in Erinnerung bleiben?

2. Hast du einen guten Vorsatz für das Jahr 2022?

3. Welchem IDM-Kollegen schickst du einen Gruß?

4. Wer darf auf deiner Silvesterparty auf gar keinen Fall fehlen?

Die Antworten

Patrick Hobelsberger



1. Auf alle Fälle, dass ich Deutscher Meister geworden bin. Und das mit einer Überholaktion in der letzten Runde und in der vorletzten Kurve in Hockenheim gegen Kevin Wahr. Das war auf alle Fälle was sehr Spezielles würde ich sagen.

2. Soweit das überhaupt möglich ist, noch mehr Attacke als in diesem Jahr. Noch ein bisschen mehr trainieren, noch fleißiger sein. Wird zwar ganz, ganz, ganz schwer zu toppen. Aber ich geb auf alle Fälle mein Bestes.

3. Auf alle Fälle nehme ich da spaßeshalber mal Max Enderlein. Der hatte ja dieses Jahr ein paar Probleme mit dem Armpump gehabt. Da soll er wenigstens ein schönes Weihnachten haben…den Satz findet er sicher lustig (lacht).

4. Partys gibt’s bei mir nicht. Also ist es eigentlich egal, ob da jemand fehlt oder nicht. Denn es gibt eh keine Party. Bei mir wird durchtrainiert. So schaut’s aus.

Max Enderlein



1. Meine Wildcard im tschechischen Most. Von der Vorbereitung des Events, der Finanzierung, meinem grippalen Infekt am Wochenende bis zu einem sehr erfolgreichen Rennen am Rennsonntag mit Platz 11 war das einfach eine Woche, die mir noch lang in Erinnerung bleiben wird.

2. Vertraue in deine Stärken und versuche, stetig, akribisch und strukturiert deine Schwachstelle auszumerzen.

3. Frohe Feiertage an alle meine Freunde aus dem IDM Fahrerlager.

4. Meine Familie und Freunde.

Christoph Beinlich



1. Der beste Moment 2021 war das zweite Rennen in Schleiz, wo ich ganz knapp am Podest vorbei bin und in den letzten Runden noch mal richtig aufdrehen und viele Konkurrenten überholen konnte.

2. Mein Vorsatz für die Saison 2022 ist eigentlich genau die gleiche Taktik, angreifen, immer gut punkten und aufs Podest fahren.

3. Grüße gehen raus an: Julian Puffe, Jan-Ole Jähnig, Toni Finsterbusch, Max Enderlein, Toni Erhard.

4. Silvester dürfen meine Freundin und meine Freunde und Familie nicht fehlen.

Andreas Kofler



1. Einer meiner schönsten Momente war eindeutig in Oschersleben, wo ich die erste Runde geführt habe und mein Heimennen in Spielberg, wo ich auch im zweiten Rennen eine Zeit in der Spitzengruppe war.

2. Ich bin total motiviert für die Saison 2022 und kann es kaum erwarten, wieder auf das Bike zu steigen und all meine Kollegen und Freunde wieder zu sehen

3. Ich möchte zu den Feiertagen meinem ganzes Team und dem ganzen IDM-Fahrerlager lieber Grüße und viel Gesundheit in der momentanen Situation senden

4. Schwierig, ich hoffe, dass ich mich zu Silvester in Spanien befinde und am Testen für die nächste Saison bin.

Melvin van der Voort



1. Mein erstes Rennen auf der 600er in Oschersleben. Von Startplatz 24 losgefahren und auf Platz 7 ins Ziel gekommen

2. Wir hoffen, dass wir 2022 mit dem gleichen Team fahren und um bessere Plätze kämpfen können.

3. Ich wünsche allen in der IDM frohe Feiertage.

4. Meine Familie.

Damien Raemy



1. Mir wird vor allem das Saisonfinale in Hockenheim in Erinnerung bleiben. Es war ein super Wochenende, endlich waren wieder richtig viele Zuschauer vor Ort. Die Stimmung war einfach unglaublich. Auch die Resultate mit Platz 7 im ersten Rennen waren gut.

2. Ich nehme mir jedes Jahr etwas vor, aber das mit den guten Vorsätzen wird dann meistens nur kurz umgesetzt. Also lasse ich das für nächstes Jahr sein

3. Ich wünsche der gesamten IDM-Familie frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Gesundheit und ich hoffe, dass wir uns alle 2022 wiedersehen.

4. Geplant ist für Silvester noch nicht viel, ich denke, wir werden mit meiner Partnerin und unseren Freunden etwas Gemütliches organisieren und das Jahr ausklingen lassen.

Gabriel Noderer



1. Zweiter Lauf Oschersleben. Dort wurde ich erst in der ersten Kurve abgeschossen, hab dann das Motorrad in der Box reparieren lassen und bin bei dem regenbedingten Re-Start vom letzten (26.) Platz bis auf 4 vorgefahren in nur 6 Runden. Diese Aufholjagd werde ich nie vergessen.

2. Nein, ich halte nichts von Neujahrsvorsätzen.

3. Micky Winkler. Wir waren letztes Jahr Teamkollegen und haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich wünsche ihm, seiner Familie und seiner Freundin alles Gute.

4. Leute mit denen ich gerne Zeit verbringe. Dazu zähle ich meine Familie, meinen treuen Freund und Mechaniker Marcus Herter, meine engen Kumpels Domi, Nico, Jonas und meinen Kollegen Mika Perez aus Spanien.

Bastian Ubl



1. Das Final-Wochenende in Hockenheim. Hab meine ersten Punkte geholt, Familie, Sponsoren und Freunde waren da. Alles hat gepasst. Die Fans in der Sachskurve. Ein Fest für sich.

2. Noch besser werden als 2021. Konstant in die Punkte fahren und die Saison genießen

3. Meinem alten Quetschen-Musikanten aus Österreich Nico Thöni. Ich wünsche dir und deiner frohe Familie Feiertage und hoffe, dass du vom Weihnachtsmann ein Buch bekommen hast, um besser Hochdeutsch zu lernen ;)

4. Familie und Freunde.

Stand 2021 der IDM Supersport 600

1. Patrick Hobelsberger

2. Valentin Debise

3. Glenn van Straalen

4. Max Enderlein

5. Kevin Wahr

6. Rob Hartog

7. Christoph Beinlich

8. Thomas Gradinger

9. Jan-Ole Jähnig

10. Andreas Kofler

11. Martin Vugrinec

12. Dino Iozzo

13. Melvin van der Voort

14. Damien Raemy

15. Marcel Brenner

16. Joep Overbeeke

17. Tom Kohnen

18. Jeroen Hilster

19. Rick Dunnik

20. Colin Velthuizen

21. Milan Merckelbagh

22. Severin Bingisser

23. Gabriel Noderer

24. Yves Stadelmann

25. Sandro Furter

26. Theo Clerc

27. Marc Buchner

28. Bastian Ubl

29. Valentin Frühauf