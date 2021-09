Supersport-Team aus NL quittiert den IDM-Dienst

Zwei Fahrer werden beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring fehlen. Für Jeroen Hilster und Colin Velthuizen ist die Saison 2021 bereits jetzt erledigt. Das Team Lentink zieht sich mit sofortiger Wirkung zurück.

«Leider müssen wir mitteilen», erklärt das Team Lentink Sports Racing wenige Tage vor ihrer geplanten Abreise nach Hockenheim, «dass wir nicht zum IDM-Saisonfinale auf dem Hockenheimring reisen werden. Aufgrund teaminterner Umstände werden Jeroen Hilster und Colin Velthuizen an diesem Wochenende nicht im Einsatz sein.»

Lentink Sports Racing befindet sich damit auch schon in seiner letzten Saison als Rennteam. In diesem Jahr bestand das Team aus Jeroen Hilster und Colin Velthuizen in der Klasse IDM Supersport 600. Beide Fahrer erreichten Top-Ten-Platzierungen, aber es gab auch schwierige Wochenenden aufgrund von diversen Verletzungen. «Derzeit ist Jeroen Fünfzehnter und Colin Siebzehnter in der Gesamtwertung», so das Team-Management. «Das Team trat auch in der Niederländischen Supersport-Meisterschaft an, wo Jeroen gewann und beide Fahrer auf dem Podium landeten. In den letzten Wochen gab es eine Reihe von Rückschlägen, die schließlich zu der Entscheidung führten, nicht beim IDM-Saisonfinale in Hockenheim zu starten.»

«Das sind nicht die Art von Botschaften, die man aussenden möchte», so Teammanager Tristan Lentink. «Wir hätten die IDM-Saison gerne auf eine schöne Art und Weise beendet. Aufgrund einer Reihe von Umständen innerhalb des Teams habe ich schließlich entschieden, dass wir nicht nach Hockenheim reisen werden. Eine unangenehme Entscheidung, die ich sehr bedauere, aber so ist es nun einmal.»