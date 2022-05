Thomas Gradinger erfolgreich operiert 30.05.2022 - 10:56 Von Esther Babel

© Radio Viktoria/Screenshot Thomas Gradinger (li.) mit frischem Gips

Nach seinem Highsider in der Motorsport Arena Oschersleben musste sich der Österreicher vom Team Eder am rechten Arm operieren lassen. Bei der IDM in Most will Gradinger wieder dabei sein.