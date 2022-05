Team M32: Angriff auf den IDM-Supersport-Titel

Max Enderlein und Jan-Ole Jähnig schauen voller Zuversicht auf die Saisoneröffnung am Wochenende am Lausitzring. Während Enderlein um den Titel kämpfen will, stellt Jähnig noch keine Prognose auf.

Max Enderlein und Jan-Ole Jähnig gehen auch 2022 wieder den gemeinsamen Weg auf ihren Yamaha YZF-R6 in der IDM Supersport. Mit ihrem M32 Racing Team waren sie bereits vergangenes Wochenende zum letzten Vorsaison-Test der IDM auf dem Lausitzring. Die gefahrenen Zeiten und die Setup-Erkenntnisse lassen die beiden Piloten voller Zuversicht auf die neue Saison blicken. Die beiden Jungs waren konstant schnell. Auch die Testergebnisse der Vorwoche in Most stimmten beide bereits sehr optimistisch und wurden mit den Resultaten vom Lausitzring-Test noch untermauert. Die Wintertest-Tage in Spanien waren, wie für alle anderen auch, von Regen geprägt und für das Team nicht so produktiv wie erhofft.

«In der Saison 2022 werden wir auch weiterhin von unseren langjährigen Partnern und Sponsoren unterstützt», freut sich Max Enderlein nicht nur als Fahrer, sondern auch als Teamchef. «Für dieses über lange Jahre in uns gesetzte Vertrauen, für den Glauben an unseren Erfolg und für die Unterstützung bedanken wir uns bei allen Unterstützern, Teammitgliedern und Fans auf das Herzlichste.»

Technisch hat man teamintern mit Marcus Schlacher einen neuen Mechaniker auf der Seite von Max Enderlein gewinnen können, wodurch sich William Fricke zukünftig noch mehr auf seine Stärken im Bereich Elektronik und Datenanalyse konzentrieren wird. Christian Seidel bleibt der Crew-Chief von Jan-Ole Jähnig. Die Pressearbeit erledigt auch 2022 wieder Roman Pfüller. So ist das M32 Racing Team für die Rennen der IDM Supersport 2022 wieder bestens aufgestellt.

«Ich freue mich wie ein kleines Kind auf die neue Saison, insbesondere weil die Vorsaison-Tests in Most und am Lausitzring echt gut gelaufen sind», berichtet Enderlein. «Wir sind mit einem guten Setup-Kompromiss zum Rennwochenende gekommen. Ich bin ebenfalls auf den teaminternen Fight mit Jan-Ole gespannt. Er hat sich fahrerisch toll entwickelt und ist ein klasse Teamkollege. Wir zeigen hoffentlich auch eine gute Team-Leistung zum Auftakt am Lausitzring. Es ist natürlich sensationell, dass wir 2022 endlich wieder Zuschauer an den Rennstrecken begrüßen dürfen. Die Atmosphäre ist schon eine andere, wenn man vor einem begeisterten Publikum fährt. An dieser Stelle danke ich noch einmal allen Partnern und Sponsoren. Für viele ist es gewiss keine einfache Zeit, in der der Motorsport nicht gerade an erster Stelle steht. Aber dass sie uns trotzdem weiter den Rücken stärken, ist auch für uns eine super Motivation weiterzukämpfen und an unseren Schwachstellen zu arbeiten.»

«Ich denke, es wird wieder eine richtig spannende Saison», fügt Enderlein an, «denn die Meisterschaft hat Klasse und ist hochkarätig besetzt. Wir werden bei den Events äußerst spannende Rennen erleben. Mein Ziel für die Saison 2022 ist selbstverständlich wieder der Kampf um die Meisterschaft. Ich freue mich enorm und kann es kaum erwarten, endlich in die Saison zu starten.»

Ähnlich gut aufgelegt ist auch Jan-Ole Jähnig: «Nach dem weniger gut gelaufenen Test in Spanien, der mit schlechtem Wetter und einem größeren Sturz zu Buche steht, liefen die Vorbereitungen in Most und am letzten Wochenende hier am Lausitzring wirklich gut. Wir konnten einige Trainingskilometer sammeln und ich habe inzwischen ein gutes Gefühl mit dem Bike. Das sollte für den Saisonstart passen. Mein Ziel für 2022 ist erst einmal, dass ich dort anknüpfen kann, wo ich letzte Saison aufgehört habe. Natürlich will ich mich sukzessive weiter steigern und vorne mitmischen. Allerdings ist eine Prognose so vor der Saison ziemliches Glaskugel-Lesen. Nach diesem ersten Event wissen wir mehr. Ich freue mich auf alle Fälle riesig über die Fans und Zuschauer, die 2022 wieder dabei sein dürfen. Und ich bedanke mich selbstverständlich ganz herzlich bei unseren Sponsoren und Unterstützern, die uns trotz der schwierigen Zeit so toll die Stange halten.»