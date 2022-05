IDM Supersport 2022: WM-Adaption und Meistersuche

Der Vorjahrsmeister der IDM Supersport Patrick Hobelsberger dreht inzwischen erfolgreich seine Kreise in der Supersport-Weltmeisterschaft. Für 2022 wird nach einem neuen Champion gesucht.

Bei der Bezeichnung hat sich die IDM an die Weltmeisterschaft angepasst und nennt ihre mittlere Kategorie inzwischen nicht mehr Supersport 600 sondern nur noch Supersport. Nicht mehr dabei ist die Wertung Superstock 600, die seit 2017 einen günstigeren Einstieg auf Grund eingeschränkter technischer Möglichkeiten ermöglichte. Einige der Superstock-Piloten sind wechseln aktuell in die Supersport-Klasse. Oder wechseln wie Paul Fröde gleich ganz in die IDM Superbike.

Nicht mehr dabei ist der Vorjahresmeister Patrick Hobelsberger. Er startet in der Weltmeisterschaft. Dort wäre auch gerne Valentine Debise, Zweiter der Vorjahres-IDM, dabei. Doch der Franzose schaffte den Sprung in die WM nicht und fährt stattdessen mit seinem eigenen Team in der Französischen Meisterschaft. Schon mitten in der Saison 2021 hatten Glenn van Straalen und Marcel Brenner ihren Umzug in die WM vollzogen und sind auch für das Jahr 2022 dort geblieben. Nicht eingeschrieben für die IDM 2022 hat sich Kevin Wahr, der im Vorjahr nochmals als Gast dabei war. Martin Vugrinec und Dino Iozzo haben ihr Gastspiel in der IDM beendet. Jeroen Hilster und Gabriel Noderer bleiben der IDM treu, allerdings versuchen sie ihr Glück 2022 in der IDM Superbike. Nicolai Kraft hat sich in die IDM Supersport zwar eingeschrieben, muss aber wegen Lieferengpässen seinen IDM-Einstieg verschieben.

Ab sofort ist auch die Teilnahme von „Supersport Next Generation“-Motorrädern wie in der Supersport-Weltmeisterschaft erlaubt. Die Ducati Panigale V2, MV Agusta F3 800, MV Agusta F3 Superveloce, Triumph Street Triple RS oder auch die Suzuki GSX-R750, wenn sie den Regularien angepasst werden. In der IDM sind mit den Motorrädern zunächst nur Gaststarts möglich, sofern die entsprechenden Marken nicht den IDM-Pool erweitern. Bisher hat sich keiner der möglichen Neuen in der IDM angemeldet, um in den IDM-Pott einzuzahlen.

IDM Supersport 2022

#12 Martin Simonsen (DEK), Simonsen Racing, Yamaha YZF-R6

#13 Philipp Stich (DEU), PS13 Racing, Yamaha YZF-R6

#16 Jakob Furtner (DEU), Kawasaki Ninja ZX-6R

#17 Koen Meuffels (NLD), MVR-Racing, Yamaha YZF-R6

#18 Roy Voermans (NLD), MVR-Racing, Yamaha YZF-R6

#19 Andreas Kofler (AUT), Kawasaki Schnock Team Motorex, Kawasaki Ninja ZX-6R

#20 Melvin van der Voort (NLD), Team SWPN, Yamaha YZF-R6

#21 Bastian Ubl (DEU), MCA Racing, Yamaha YZF-R6

#29 Anne van Galen (NLD), RR Socia Racing TeamNL, Yamaha YZF-R6

#30 Noah Lequeux (LUX), Jracingsupport, Yamaha YZF-R6

#32 Max Enderlein (DEU), M32 Racing Team, Yamaha YZF-R6

#33 Severin Bingisser (CHE), Kawasaki Schnock Team Motorex, Kawasaki Ninja ZX-6R

#35 Tom Kohnen (BEL), DDB racing, Yamaha YZF-R6

#36 Thomas Gradinger (AUT), Eder Racing, Yamaha YZF-R6

#37 Rick Dunnik (NLD), Zuwi-HDRacing, Yamaha YZF-R6

#41 Jan-Ole Jähnig (DEU), M32 Racing Team, Yamaha YZF-R6

#44 Milan Merckelbagh (NLD), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R6

#45 Luca de Vleeschauwer (BEL), Kawasaki Weber Motos Racing, Kawasaki Ninja ZX-6R

#51 Wiljan van Wikselaar (NLD), RR Socia Racing TeamNL, Yamaha YZF-R6

#53 Nicolai Kraft (DEU), Racing Team Kraft, Yamaha YZF-R6

#58 Patrik Carda (CZE), MotoLife, Yamaha YZF-R6

#71 Christoph Beinlich (DEU), Roto-Store BRT, Yamaha YZF-R6

#74 Leon Lambing (AUT), MVR-Racing, Yamaha YZF-R6

#85 Twan Smits (NLD), Team Apreco, Yamaha YZF-R6

#86 Micky Winkler (DEU), Kawasaki Weber Motos Racing, Kawasaki Ninja ZX-6R

#97 Yves Stadelmann (CHE), Kiefer Racing, Yamaha YZF-R6