IDM Oschersleben: Enderlein macht 50 SSP-Punkte voll

Max Enderlein erweist sich erneut als großer Taktiker und hält auch in Rennen 2 die Konkurrenz hinter sich. Als Zweiter feiert Newcomer Luca de Vleeschauwer. Rang 3 geht mit Andreas Kofler nach Österreich.

Als Co-Kommentator des zweiten IDM Supersport-Rennens quälte sich der verletzte IDM-Superbike-Pilot Luca Grünwald in die Sprecher-Kabine, um als ehemaliger Supersport-Meister mit fachmännischen Kommentaren und lästiger Schiene am rechten Bein die Rennen zu begleiten.

Max Enderlein gewann den Start und legte gleich auf die ersten Meter ordentlich los. Eine solche enge Kiste wie im ersten Rennen stand sicherlich nicht auf der Wunschliste des Sachsen. Aus der ersten Runde kam dann auch Enderlein mit seiner M32-Yamaha als Führender zurück. Am Hinterrad des zweifachen Meisters klebte allerdings wie schon am Vormittag der Österreicher Andreas Kofler.

In der zweiten Runde rappelte es an unterschiedlichen Stellen des Kurses. Sturz hieß es für Philipp Stich, Twan Smits und Roy Voermans. In Runde 3 taten sich die ersten Lücken im Verfolgerfeld auf, Stürze von Chris Beinlich, Dritter des ersten Oschersleben-Rennens, und Melvin van der Voort inklusive. Die schnellste Runde fuhr unterdessen mit einer 1:29,044 Milan Merckelbagh, der damit die Lücke zu Enderlein und Kofler schließen konnte. Die Lücke dahinter betrug zu Luca de Vleeschauwer dann schon knapp zwei Sekunden.

De Vleeschauwer legte mit einer 1:28,693 nach und machte seine Ansprüche auf einen möglichen Pokal geltend. Enderlein und Kofler waren auch beim Einstieg in die zweite Halbzeit unzertrennlich und de Vleeschauer und Merckelbagh tauschten die Plätze. Der nächste Sturz-Kandidat war Rick Dunnick, womit nur noch 17 Kollegen im Rennen verblieben. Dunnick musste als erstes Sturzopfer ins Medical Center.

Die letzten Runden wurden zum Entscheidungskampf zwischen Enderlein und Kofler, in Gesellschaft von de Vleeschauwer, der damit als Aufsteiger aus der IDM Supersport 300 eine weiterhin glänzende Performance zeigte. Vor den letzten vier Runden trennten das Trio überschaubare 0,386 Sekunden. Enderlein wehrte sich tapfer gegen seine Kontrahenten, Anne van Gaalen stürzte Ende der Start-Ziel-Geraden und unter gelber Flagge musste sich das Führungs-Trio Überholversuche verkneifen.

Max Enderlien konnte sich ein paar Sicherheitsmeter erarbeiten, während Kofler von de Vleeschauwer mit einem frechen Manöver auf den dritten Platz verdrängt wurde und keine Chance mehr auf den Konter hatte. Enderlein machte in der letzten Kurve die Innenlinie dicht und sicherte sich Saison-Sieg-Nummer 4.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Max Enderlein (Yamaha)

2. Luca de Vleeschauwer (Kawasaki)

3. Andreas Kofler (Kawasaki)

4. Milan Merckelbagh (Yamaha)

5. Jan-Ole Jähnig (Yamaha)

6. Damien Raemy (Yamaha)

7. Yves Stadelmann (Yamaha)

8. Koen Meuffels (Yamaha)

9. Severin Bingisser (Kawasaki)

10. Micky Winkler (Kawasaki)

11. Noah Lequeux (Yamaha)

12. Wiljan van Wikselaar (Yamaha)

13. Bastian Ubl (Yamaha)

14. Martin Simonsen (Yamaha)

15. Leon Lambig (Yamaha)

16. Twan Smits (Yamaha)

17. Jakob Furtner (Kawasaki)