IDM Schleiz: Heißer SSP-Doppelsieg für Enderlein

Leicht haben sie es ihm nicht gemacht. Doch Max Enderlein zeigte beim zweiten Rennen keine Schwäche und hielt dem Druck Stand. Als Lohn der zweite Tagessieg. Platz 2 erstmals an Twan Smits. P3 für Luca de Vleeschauwer.

«Das wird eine harte Angelegenheit», meinte Polesetter und Vormittagssieger Max Enderlein kurz vor dem zweiten Rennen. Bei Temperaturen um die 30 Grad dürfte es den 20 IDM Supersport-Piloten in der Startaufstellung gehörig warm geworden sein. «Wir sind alle gut trainiert», so Enderlein, «wir halten das aus. Und es ist für alle gleich heiß.»

Enderlein, Jan-Ole Jähnig und Twan Smits nahmen das Rennen aus der ersten Startreihe auf. Nach den ersten 3,8 Kilometern hatte erneut Enderlein das Kommando übernommen und wie schon am Vormittag den Niederländer Smits am Hinterrad kleben. Doch die Gruppe, die sich hinter Enderlein und Smits aufreihte, war lang. Luca de Vleeschauwer, Jan-Ole Jähnig, Melvin van der Voort, Chris Beinlich und Andreas Kofler waren vor allem in der Anfangsphase äußerst anhänglich.

Nach vier Runden hatten Enderlein, der zwischenzeitliche Zweite de Vleeschauwer und Smits ein paar Meter zwischen sich und die Verfolger gelegt. Vor allem Enderlein zog an der Spitze seine Runden durch, doch de Vleeschauwer war noch nicht bereit, aufzustecken und ließ sich nicht wirklich abschütteln. Smits, der den einen oder anderen Schnitzer fabrizierte, hielt sich dennoch tapfer auf Platz 3 und ging in der sechsten Runde sogar vorbei auf Platz 2. Der Konter folgte auf dem Fuß. Das spielte allerdings Enderlein in die Karten, der dadurch seinen Vorsprung Stück für Stück ausbauen konnte.

Smits wollte es zur Halbzeit ganz genau wissen und fuhr mit einer Bestzeit von 1:27,731 min wieder näher an den Führenden heran. 0,498 Sekunden waren es dann bei noch sieben zu fahrenden Runden. In Runde 10 war es dann soweit und Smits übernahm erstmals die Führung im zweiten Rennen. Doch Enderlein fackelte nicht lange und eroberte sich den ersten Platz umgehend zurück. Denn von hinten drängelten nämlich noch de Vleeschauwer und van der Voort heran.

In den letzten Runden wurde es für Enderlein nochmal eng, denn Smits und de Vleeschauwer waren näher dran an einem Sieg als jemals zuvor. Doch ranfahren ist das eine, vorbei kommen eine andere Geschichte. Enderlein blieb fehlerlos und gab den beiden Nachwuchspiloten keine Chance, ihn zu attackieren. Platz 2 blieb für Twan Smits, Dritter wurde Luca de Vleeschauwer.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Max Enderlein (Yamaha)

2. Twan Smits (Yamaha)

3. Luca de Vleeschauwer (Kawasaki)

4. Melvin van der Voort (Yamaha)

5. Jan Ole Jähnig (Yamaha)

6. Chris Beinlich (Yamaha)

7. Andreas Kofler (Kawasaki)

8. Yves Stadelmann (Yamaha)

9. Milan Merckelbagh (Yamaha)

10. Julius Caesar Röhrig (Yamaha)

11. Micky Winkler (Kawasaki)

12. Rick Dunnik (Yamaha)

13. Wijan van Wikselaar (Yamaha)

14. Leon Lambing (Yamaha)

15. Jakob Furtner (Kawasaki)

16. Severin Bingisser (Kawasaki)

17. Martin Simonsen (Yamaha)