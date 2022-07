Andreas Kofler: Hartes SSP-Wochenende bei IDM Schleiz

So richtig toll findet es der IDM Supersport-Pilot vom Team Kawasaki Schnock Motorex auf der Naturrennstrecke nicht. Trotz heftigem Abflug sicherte er sich in den beiden Rennen jeweils Platz 7. Vorfreude auf Assen.

Das Schleizer Dreieck stand am Wochenende auf dem Programm von Andreas Kofler in der IDM Supersport. Auf dem nicht ganz ungefährlichen Pflaster standen die Rennen sieben und acht der diesjährigen Saison an, für den jungen Oberösterreicher endeten sie jeweils auf Rang sieben. Damit sammelte der 17-Jährige aus Attnang-Puchheim weiter gute Zähler für die Meisterschaft, auf der er nach dem Schleiz-Ausflug auf dem dritten Rang liegt.

«Schleiz ist nicht meine Lieblingsstrecke und ich habe mich auch diesmal wieder schwergetan», resümierte der junge Österreicher seine beiden Rennen in der Supersport-Klasse, die er für das Schnock Kawasaki Team Motorex bestreitet. Am Freitag in den Freien Trainings hatte er dann zusätzlich einen heftigen Abflug zu verkraften.

«Das hat es nicht leichter gemacht, denn wir haben viel Trainingszeit verloren», schilderte Kofler, der sich am Samstag für den siebten Startplatz qualifizierte. In den beiden Rennen am Sonntag konnte er diesen Rang halten, was ihn auf den dritten Gesamtrang in der Meisterschaft führte, nur wenige Zähler hinter dem Zweitplatzierten Luca De Vleeschauwer aus Belgien. Die Siege am Wochenende gingen an den Meisterschaftsführenden Max Enderlein.

«Unser Plan war, gute Punkte aus der Schleiz mitzunehmen und das habe ich geschafft. Nun wartet Assen, eine Strecke, die ich viel mehr mag und da werde ich dann sicher wieder ein Stückchen weiter vorne mitkämpfen können», blickte der Österreicher bereits auf das kommende Rennwochenende voraus. Dieses findet in 14 Tagen in den Niederlanden statt.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Max Enderlein (Yamaha)

2. Luca de Vleeschauwer (Kawasaki)

3. Twan Smits (Yamaha)

4. Jan Ole Jähnig (Yamaha)

5. Melvin van der Voort (Yamaha)

6. Chris Beinlich (Yamaha)

7. Andreas Kofler (Kawasaki)

8. Milan Merckelbagh (Yamaha)

9. Yves Stadelmann (Yamaha)

10. Severin Bingisser (Kawasaki)

11. Koen Meuffels (Yamaha)

12. Micky Winkler (Kawasaki)

13. Rick Dunnik (Yamaha)

14. Julius Caesar Röhrig (Yamaha)

15. Philipp Stich (Yamaha)

16. Till Belczykowski (Yamaha)

17. Leon Lambing (Yamaha)

18. Jakob Furtner (Kawasaki)

19. Wijan van Wikselaar (Yamaha)

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Max Enderlein (Yamaha)

2. Twan Smits (Yamaha)

3. Luca de Vleeschauwer (Kawasaki)

4. Melvin van der Voort (Yamaha)

5. Jan Ole Jähnig (Yamaha)

6. Chris Beinlich (Yamaha)

7. Andreas Kofler (Kawasaki)

8. Yves Stadelmann (Yamaha)

9. Milan Merckelbagh (Yamaha)

10. Julius Caesar Röhrig (Yamaha)

11. Micky Winkler (Kawasaki)

12. Rick Dunnik (Yamaha)

13. Wijan van Wikselaar (Yamaha)

14. Leon Lambing (Yamaha)

15. Jakob Furtner (Kawasaki)

16. Severin Bingisser (Kawasaki)

17. Martin Simonsen (Yamaha