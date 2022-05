Andreas Kofler: Neue Strecke und Top IDM-SSP-Ergebnis

Mit dem Team Kawasaki Schnock Motorex geht der Österreicher ins zweite Jahr bei der IDM Supersport. Doch der Lausitzring war neu für Kofler. Und er fang Gefallen am Neuland und überzeugte mit P4 und P5.

Stark präsentierte sich der 17-jährige Österreicher Andreas Kofler zum Auftakt der IDM am ersten Rennwochenende am Lausitzring. Der Attnang-Puchheimer sorgte mit den Plätzen vier und fünf in den beiden Rennen der Supersport-Klasse gleich für seine bisher besten Karriereergebnisse und beendete das Auftaktwochenende als Gesamtvierter der Meisterschaft.

«Es war ein sehr gutes Wochenende für mich und das Team. Wir können echt stolz auf die Leistung sein», freute sich der junge Kawasaki-Pilot, der im Vorjahr in seiner Debütsaison den zehnten Gesamtrang belegte. Schon in der Qualifikation war der rot-weiß-rote Motorradfahrer pfeilschnell, verbesserte sich in der zweiten Session sogar auf den vierten Startplatz und kratzte um eine Zehntel an der ersten Reihe.

«Der Lausitzring war die einzig neue Strecke im Kalender für mich. Die Tests vor einer Woche haben natürlich enorm geholfen. Am Rennwochenende konnten wir uns von Session zu Session immer weiter steigern», berichtet Kofler, der dann vor allem in der Anfangsphase Rennen sogar um sein erstes mögliches Podium mitkämpfte.

«Die Starts waren in beiden Rennen gut. Zwischenzeitlich lag ich sogar auf Rang 2», erzählt der 17-Jährige stolz, der dann am Ende nur hauchdünn im ersten Lauf vom dritten Platz noch verdrängt wurde, als Vierter aber sein bislang bestes IDM-Karriereergebnis einfuhr. «Wir können extrem viel aus den beiden Rennen mitnehmen. Zwei super Ergebnisse zum Saisonstart, mehr konnte ich mir nicht wünschen», so der Oberösterreicher, der nun schon auf den nächsten Lauf in Oschersleben brennt. «In zwei Wochen geht es dort weiter und die Freude ist natürlich riesig darauf.»