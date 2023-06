Kofler-Brüder in Most als IDM-Doppelpack

Andreas Kofler ist Stammgast bei der IDM Supersport und hat sich auf Platz 2 der Gesamtwertung breitgemacht. In Most ist erstmals auch seine WM-Bruder mit der Ducati am Start.

Nach drei Podiumsplätzen in den bisherigen vier Rennen geht Andreas Kofler als Gesamtzweiter der I in der Klasse Supersport in das dritte Rennwochenende. Dieses findet in der Tschechischen Republik in Most statt und hat auch ein Novum für den 18-jährigen Fahrer der Yamaha von M32 Racing parat. Denn sein älterer Bruder Max wird als Gaststarter in der IDM mit dabei sein und somit kommt es zum ersten Rennen mit den beiden Koflers in der Supersport-Klasse.

«Wobei er ja im Hinblick auf die IDM kein Kontrahent für mich ist. Die Gaststarter sind ja von den Punkten ausgenommen und mein großes Ziel ist es ja, in der Meisterschaft am Ende des Jahres unter den besten Drei zu landen», erklärte Andreas angesprochen auf das mögliche Bruder-Duell, fügte aber an, dass er sich auf den gemeinsamen Einsatz freut: «Wir haben uns bei Trainingseinheiten schon die Motorräder geteilt, waren oft am gleichen Wochenende unterwegs wie in der FIM CEV Repsol in Spanien. Dass wir jetzt aber mal im selben Rennen einer solch hohen Kategorie starten, ist schon was Besonderes.»

Max Kofler will das Wochenende als Training für die anstehenden WM-Einsätze nützen, wie auch sein Teamkollege Oli Bayliss. «Most ist ja auch im WM-Kalender dabei und von dem her ist es eine perfekte Vorbereitung. Außerdem können wir uns in dem etwas kleineren Umfeld der IDM auch darauf konzentrieren, unser Bike weiterzuentwickeln. Ich freue mich schon», meinte Max vor dem Wochenende.

Aber auch der 22-Jährige verspürt die Vorfreude, mit seinem Bruder gemeinsam in derselben Kategorie zu fahren. «Seitdem wir auf die Straße gewechselt haben, sind wir unterschiedliche Wege gegangen. Wir trainieren zusammen, tauschen uns immer wieder über die Erfahrungen, die wir auf den verschiedenen Rennstrecken machen, aus. Natürlich ist im Sport immer der Wettbewerbsgedanke da und jeder will der Schnellste sein. Hier in Most stehen wir aber nicht im direkten Duell, da ich ja Gaststarter bin», erklärte der ältere der beiden Rennsportbrüder aus Attnang-Puchheim.

Neben Kofler und Bayliss sind drei weitere Gaststarter für das Wochenende gemeldet, darunter auch der Australier Tom Edwards, der für Yamaha in der Supersport-WM am Start steht. «Sie werden das Feld natürlich ein wenig durchmischen, aber mein Fokus liegt auf meinen direkten Kontrahenten in der IDM. Vor allem Twan Smits hatte einen fast perfekten Saisonstart, 90 von 100 möglichen Punkten geholt. Dem muss ich Zähler abnehmen und das wird sicher eine schwere Aufgabe für Most», blickte Andreas abschließend auf das Wochenende voraus. Die beiden Rennen finden am Sonntag statt.