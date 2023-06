Wieder Smits – Van der Voort schmeißt den Sieg weg

Melvin van der Voort sah im zweiten Supersport-Rennen in Oschersleben schon wie der sichere Sieger aus, bis er eine Runde vor Schluss stürzte. Der Weg war frei für Twan Smits, der sich seinen zweiten Sieg holte.

So sehr viel Spannendes gibt es über das zweite Supersportrennen der IDM in Oschersleben nicht zu berichten, doch vor allem zwei Niederländer, zwei Österreicher, ein Kroate und ein Tscheche und zumindest die vier deutschen Piloten können im 20er-Feld mit mehr oder minder großen Schlagzeilen bedacht werden.

Die beiden Niederländer Twan Smits und Melvin van der Voort spielten an diesem schönen warmen Nachmittag in der Magdeburger Börde Rollen der unterschiedlichsten Art. Van der Voort, mit zwei Siegen vom Sachsenring als IDM-Leader in dieser Klasse angereist, übernahm in Oschersleben den tragischen Part.

Morgens im ersten Durchgang gleich in der ersten Runde gestürzt, wollte es der 17-Jährige vom Team SWPN im Rennen 2 besser machen. Es sah auch lange danach aus, als sollte es mit dem Sieg klappen, so dominierend fuhr er mit seiner Yamaha vorne weg. Doch beim Einbiegen in die Kurve vor Start und Ziel am Ende der vorletzten Runde klappte ihm das Vorderrad weg.

Und das mit 3,5 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Smits. Der raste vorbei und holte sich eine Runde später seinen Sieg Nummer 2 und damit die klare Führung in der IDM Supersport. Van der Voort konnte nach seinem Sturz aber immerhin noch weiterfahren und wurde am Ende Zwölfter.

Die beiden Österreicher Thomas Gradinger und Andreas Kofler wurden mit fast fünf beziehungsweise elf Sekunden auf Smits Zweite und Dritte. Eder-Racing-Pilot Gradinger hatte dabei den ganzen Tag über mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

Mit technischen Problemen hatte dagegen Martin Vugrinec zu tun. Der Nachmelder in der IDM Supersport wurde in der Spitzengruppe schon in Runde 2 langsamer, rollte anschließend bis in die Box und schied aus.

Da war auch schon das Rennen für Michal Prasek vorbei. Der Tscheche, am Vormittag noch Zweiter, stürzte schon in der ersten Runde in der Hotel-Kurve mit seiner 3-Zylinder-Triumph, womit der Renntag für ihn ebenfalls beendet war.

Erfreulich dagegen die Leistung von Leon Orgis. Wie im ersten Rennen beendete der 21-Jährige aus dem Team Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing auch den zweiten Durchgang mit Platz 7. Zudem fuhren Christoph Beinlich (9.) vom Team Vitori - BRT, Julius Caesar Rörig vom Team MCA Racing als Zehnter und Jorke Erwig (Kawasaki Weber Motos Racing) auf Platz 15 in die Punkteränge.

Ergebnisse Oschersleben IDM Supersport Rennen 2:

1. Twan Smits 15 Runden

2. Thomas Gradinger +4.634 sec

3. Andreas Kofler +10.933

4. Luca de Vleeschauer +12.902

5. Yves Stadelmann +13.684

6. Milan Merckelbagh 16.161+

7. Leon Orgis +16.412

8. Jonas Kocourek +20.172

9. Christoph Beinlich +21.475

10. Julius Caesar Rörig +23.147

11. Stepan Zuda +34.449

12. Melvin van der Voort +37.370

13. Filip Feigl +37.422

14. Wojciech Wieczorkiewicz +43.989

15. Jorke Erwig +1:02.384 min

16. Jef van Calster +1:11.065

17. Peter Feigl +1:12.486

NF Damien Raemy

NF Martin Vugrinec

NF Michal Prasek

NS Gasper Hudovernik