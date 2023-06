Oschersleben: Startplatz 1 für Melvin van der Voort

Supersport-Leader Melvin van der Voort startet am Sonntag in Oschersleben von der Pole-Position. Der Österreicher Thomas Gradinger steht auf zwei, Twan Smits (NL) auf drei. Rennen 1 beginnt um 11:50 Uhr,.

Der Vizemeister des Vorjahres will am Ende dieser Saison ganz oben auf dem Treppchen stehen und IDM-Meister in der Supersportklasse werden. Die Rede ist von Melvin van der Voort. Den 2021 überragenden Max Enderlein hat der erst 17 Jahre alte Niederländer jetzt nicht mehr vor der Nase.

Nach den ersten beiden Rennen auf dem Sachsenring führt der Yamaha-Pilot aus dem Team SWPN die Wertung bei den Supersportlern mit maximalen 50 Punkten an. Das könnte sich am morgigen Sonntag in der Motorsport Arena Oschersleben fortsetzen. In beiden Qualifyings fuhr der junge Mann aus Ede in der Provinz Gelderland 27er-Zeiten und damit Bestzeiten.

Neben Melvin van der Voort stehen der Österreicher Thomas Gradinger von Eder Racing und der Niederländer Twan Smits (Team Apreco) in der ersten Startreihe. Die Yamaha-Dominanz in den beiden Qualifyings vervollständigt Andreas Kofler vom Enderlein-Team M32 Racing auf der vierten Startposition.

Auf Platz 5 ist der Tscheche Michal Prasek mit der Dreizylinder Triumph platziert, vor dem Kroaten Martin Vugrinec (Yamaha), der nach einer zweijährigen Pause einen Neuanfang in der IDM versucht.

Wo sind die Deutschen?

Der 16-jährige Julius Caesar Rörig (Honda CBR 600 RR ) vom Team MCA Racing steht auf Startposition 9, Christoph Beinlich (Team Vitori – BRT) auf einer Yamaha YZF-R6 dahinter auf Platz 10, Leon Orgis vom Team Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing auf 11. Der fünfte deutsche Supersportler, Jorke Erwig vom Team Kawasaki Weber Motos Racing, belegt Startplatz 17.

IDM Supersport, Stand nach 2 Rennen:

1. Melvin van der Voort 50 Punkte

2. Twan Smits 40

3. Andreas Kofler 27

4. Milan Merckelbach 19

5. Luca de Vleeschauer 19

6. Thomas Gradinger 18

7. Leon Orgis 18

8. Stepan Zuda 17

9. Damien Raemy 12

10. Filip Feigl 11

11. Michal Prasek 10

12. Yves Stadelmann 10

13. Christoph Beinlich 9

14. Julian Caesar Röhrig 9

15. Wojciech Wieczorkiewicz 5

16. Peter Feigl 3

17. Jef van Calster2

18. Gasper Hudovernik 0

19. Jorke Erwig 0