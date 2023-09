IDM Hockenheim: Supersport-Titel für Twan Smits

Melvin van der Voort gab alles und holte den Sieg im letzten Rennen der IDM Supersport. Doch Twan Smits behielt die Nerven und rettete sich mit Platz 3 über den Zielstrich und hatte damit den Titel in der Tasche.

Die Titelentscheidung in der IDM Supersport musste bis zum späten Nachmittag warten. Es war eine Sachen zwischen Twan Smits und Melvin van der Voort, beide in den Niederlanden zuhause. Nach wenigen Runden hatte sich das Feld sortiert. Van der Voort regierte das Geschehen von der Spitze weg. Denn einen Sieg musste der Fahrer vom Team SWPN liefern, wenn er eine Chance auf den Gesamtsieg aufrechthalten wollte.

Twan Smits blieb cool und war alleine unterwegs, als Vierter. 1,5 sec Platz nach vorne, 2,3 sec nach hinten. Der vierte Rang sollte es dann auch bleiben, denn ab Platz 5 würde Punktegleichstand herrschen. Dazwischen waren Thomas Gradinger und Martin Vugrinec unterwegs. Smits hatte aber zur Halbzeit genug von der Gemütlichkeit und nahm sich Vugrinec zur Brust. Damit waren die Verhältnisse in Sachen Titel klar. Doch sieben Runden hatten die Herrschaften noch vor sich.

Ausgefallen waren in der Zwischenzeit Till Bellczykowski, Marvin Siebdrath und Leon Orgis. Bei den ersten Drei war jeder mit sich selber beschäftigt. Van der Voort machte sein Ding an der Spitze, 1,8 sec dahinter drehte Gradinger seine Runden und weitere drei Sekunden später tauchte Twan Smits auf. Der hatte allerdings nach wie vor Gesellschaft von Vugrinec. Dahinter hatte sich Andreas Kofler warmgefahren und rackerte sich an das Duo Smits-Vugrinec an.

Smits dürfte auch via Boxenanzeige über Vugrinec und Kofler informiert werden, denn einen vorbeilassen wäre okay. Aber beide durchlassen – damit wäre der Titel futsch. Rang 2, 3 oder 4 musste es werden. Die restlichen drei Runden wurden für Smits herzlich lang. Mit einem Motorschaden endete das Rennen für Milan Merckelbagh, doch der Yamaha-Pilot war wachsam und war gleich von der Ideallinie abgebogen.

Melvin van der Voort machte seinen Job und holte sich mit einem Sieg 25 Punkte. Auch Thomas Gradinger behielt eine weiße Weste und wurde Zweiter. Twan Smits legte einen gekonnten Endspurt hin und konnte im Ziel aufatmen. Platz 3 und Titel.

IDM Supersport Ergebnis Rennen 2

1. Melvin van der Voort

2. Thomas Gradinger

3. Twan Smits

4. Martin Vugrinec

5. Andreas Kofler

6. . Kevin Wahr

7. Max Enderlein

8. Jonas Kocourek

9. Luca Göttlicher

10. Christoph Beinlich

11. Jorn Hamberg

12. Julius Caesar Rörig

13. Damien Raemy

14. Troy Beinlich

15. Kas Beekmans