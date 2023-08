IDM RB Ring Race 1: Premierensieg für Andreas Kofler

Andreas Kofler holte sich auf dem Red Bull Ring seinen ersten Sieg bei den Supersportlern. Der Österreicher setzte sich im Reifenpoker bei auftrocknender Strecke mit Regenreifen durch.

Am Freitag und Samstag hatte es auf den Red Bull Ring fast durchgehend geregnet, aber am Sonntagmorgen fing der 4,313 km lange Kurs in der Steiermark langsam an aufzutrocknen. Oder besser gesagt, es bildete sich im Verlauf des 13 Runden dauernden ersten Rennens bei den Supersportlern eine nicht über die gesamte Distanz durchgehende Spur.

Also war Reifenpoker angesagt. Um es vorweg zu sagen: Die bessere Wahl waren die Regenreifen im Vergleich zur Mischbereifung oder gar Slicks.

Auf der Pole Position stand Filip Feigl. Der 18-jährige Tscheche aus Prag war mit der Triumph Street Triple RS gut unterwegs und verteidigte am Ende Platz 4 gegen seinen noch zwei Jahre jüngeren Landsmann Jonas Kocourek vom Team MotoLife, der ebenfalls auf einer Triumph saß.

Andreas Kofler aber bestätigte seine momentan tolle Form. Der 18 Jahre alte Österreicher aus Attnang-Puchheim vom Team M32 Racing ging mit einem Blitzstart auf seiner Yamaha YZF-R6 in Führung und gab sie über die 13 Runden nicht wieder ab. Mit über 13 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Thomas Gradinger holte er sich seinen Premierensieg bei den Supersportlern. Und das auf seiner Heimstrecke vor versammelter Familie und Freundes- und Sponsorenkreis.

Aber die Leistung seines Landsmannes Thomas Gradinger vom Team Eder Racing war ebenfalls top. Mit Wut über die vermasselte Regen-Quali im Bauch kassierte der 26-Jährige von Startplatz 13 einen Konkurrenten nach dem anderen ein und wurde mit 13 Sekunden Rückstand auf Kofler Zweiter. Nach acht Rennen belegen Kofler und Gradinger damit weiterhin die Plätze 3 und 4.

Dritter des ersten Supersport-Rennens knapp hinter Gradinger wurde der Niederländer Milan Merckelbagh vom Team Hertrampf Yamaha Racing. Hinter Feigl und Kocourek wurde der 17-jährige Niederländer Melvin van der Voort (Team SWPN) Sechster und festigte damit seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter Twan Smits (NL), der als Achter durchs Ziel fuhr.

Bester Deutscher war Leon Orgis vom Team Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing auf Platz 7. Eder-Teamchef Thomas Eder belegte als Gaststarter Platz 9. Max Enderlein, Teamchef von Thomas Gradinger, kam bei seinem Gaststart mit einer Ducati Panigale V2 nicht weit. Nach nur einer Runde kehrte er ins Fahrerlager zurück.

Ergebnisse Red Bull Ring (A) IDM SSP Rennen 1:

1. Andreas Kofler 13 Runden

2. Thomas Gradinger +13.115

3. Milan Merckelbagh +13.627

4. Filip Feigl +28.083

5. Jonas Kocourek +28.130

6. Melvin van der Voort +32.064

7. Leon Orgis +36.299

8. Twan Smits +36.477

9. G Thomas Eder +49.263

10. Michal Prasek +57.890

11. Julius Caesar Rörig +58.779

12. Luca de Vleeschauer +1:01.723

13. Jorke Erwig +1:06.938

14. Wojciech Wieczorkiewicz +1:16.618

15. Jef van Calster +1:16.918

16. Troy Beinlich +1:17.527

17. Christoph Beinlich +1:20.645

18. Peter Feigl +1:48.642

DNF Max Enderlein 1 Rd.

TOP 3 IDM Supersport nach 8 Rennen:

1. Twan Smits (Apreco), Yamaha, 136 Punkte

2. Melvin van der Voort (SWPN), Yamaha, 129

3. Andreas Kofler (M32 Racing), Yamaha, 106