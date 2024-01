Supersport-Champion verlässt die IDM 2024

In der anstehende Saison gibt es in der IDM Supersport kein Wiedersehen mit dem aktuellen Meister Melvin van der Voort. Der Niederländer hat das Team SWPN verlassen und geht nach Spanien.

Den Titel hatte sich Melvin van der Voort im Vorjahr nicht nur auf der Strecke, sondern auch am grünen Tisch des DMSB erkämpft. Doch verteidigen wird der Niederländer vom Team SWPN seinen Nummer 1 im kommenden Jahr nicht. Seine Kündigung ist bereits beim Team SWPN eingegangen. Melvin van der Voort wechselt zum MS Racing Team in die ESBK Supersport.

Der 18-jährige Fahrer aus Ede war im vergangenen Jahr Meister in der IDM Supersport und wird im nächsten Jahr auf der Yamaha R6 des MS Racing Teams den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Außerdem hat er das Ziel ins Auge gefasst, sich für einen möglichen Wechsel in die Supersport-Weltmeisterschaft im Jahr 2025 vorzubereiten.

Melvin van der Voort wird seinen Weg nach fünf Saisons in der IDM-Meisterschaft mit SWPN nun Spanien fortsetzen. Nach seiner Vizemeisterschaft 2022 und seinem Titel 2023 hofft Van der Voort, sein Potenzial in der ESBK zu zeigen. Der Yamaha-Pilot konnte 2023 sieben Siege und insgesamt zehn Podiumsplätze einfahren. Neben der ESBK wird van der Voort auch mit mehreren Wildcards an der Supersport-Weltmeisterschaft teilnehmen.

«Ich bin überglücklich, dass ich in der nächsten Saison für das MS Racing Team in der Supersport ESBK fahren werde», berichtet der Niederländer nun. «Nachdem ich Vizemeister und Meister in der IDM-Meisterschaft geworden bin, ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen und mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Dafür habe ich mich für die ESBK entschieden. Das ist eine ernsthafte Meisterschaft, die der Weltmeisterschaft am nächsten kommt. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung mit MS Racing und darauf, mein Potenzial zu zeigen. Ich danke all meinen Sponsoren, dass sie es möglich gemacht haben und mir ihr Vertrauen schenken.»

«Wir sind superglücklich», versichert auch Félix Garrido (Teamchef MS Racing), «unsere Rückkehr in die spanische Supersport-Meisterschaft mit der Unterstützung von Yamaha und Pirelli bekannt zu geben. Wir sind super motiviert mit Melvin Van der Voort, einem Fahrer, der gerade die IDM Supersport gewonnen hat. Wir befinden uns in der Vorbereitungsphase und freuen uns sehr auf die ersten Tests und darauf, mit Melvin auf der Strecke zu sein, zusammen zu arbeiten und uns auf dieses fantastische Jahr vorzubereiten. Melvin hat bewiesen, dass er ein sehr schneller Fahrer ist und wir hoffen, dass wir um Siege kämpfen können.»