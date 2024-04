Twan Smits gut vorbereitet zur Assen-WM

Das Team Apreco und sein Fahrer Twan Smits haben eine Wildcard für die WorldSBK Supersport in Assen erhalten. Die WorldSBK wird vom 19. bis 21. April auf dem TT Circuit in Assen ausgetragen.

Erst vor wenigen Wochen musste das niederländische Team Apreco mit seinem Piloten Twan Smits den Tod des Teambesitzers Evert Blom verkraften. Jetzt folgt am kommenden Wochenende bereits der erste Höhepunkt der noch jungen Saison. Normalerweise fährt das Team Apreco an der Spitze der deutschen IDM Supersport-Meisterschaft, aber jetzt freut man sich auf ein lehrreiches und spannendes Heimrennen in der FIM World Supersport Championship.

Im Vorfeld haben das Team aus Culemborg und sein 19-jähriger Fahrer Twan Smits bereits ein produktives Testprogramm absolviert. «Es war ein vielversprechender Test auf der Rennstrecke von Valencia, bei dem Smits konstante Fortschritte machen und die Yamaha YZF-R6-Maschine fein abstimmen konnte», so die Ansicht des Teams. Smits war dabei mit seiner Zeit von 1.36,093 min der schnellste Supersport-Pilot im voll besetzten Testfeld.

Vor dem Start in die IDM Supersport-Meisterschaft auf dem Sachsenring erhielt Twan Smits eine Wildcard für das World Superbike Event in Assen. «Er wird in der World Cup Supersport-Klasse starten», erklärt das Team. «Für den Fahrer aus Steenwijk geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung: Er fährt in einer Weltmeisterschaft und das vor seinem eigenen Publikum.»

«Nach einer erfolgreichen Saison 2023 in der IDM hat Twan gezeigt, dass sein Niveau den Anschluss an das Weltcup-Feld gefunden hat», ist Teammanager Kevin van Leuven überzeugt. «Nach seiner Wildcard in Portimão hat er bereits sein Potenzial auf einer für ihn fremden Strecke gezeigt. Jetzt ist es an der Zeit, sich in unserem vertrauten Assen mit der Weltspitze zu messen. Wir freuen uns als Team Apreco sehr darauf, ihm dieses WM-Abenteuer zu ermöglichen und zum ersten Mal auf der WM-Bühne aktiv zu sein. Unser besonderer Dank gilt Ten Kate Racing Products und allen anderen, die dieses Abenteuer möglich machen.»

«Nachdem ich letztes Jahr in Portimão zum ersten Mal in der World Supersport antrat, freue ich mich riesig auf das Rennen in Assen», bestätigt auch Twan Smits. «Es ist unglaublich cool, dies zusammen mit unserem eigenen Team Apreco und vor heimischem Publikum zu tun. Wir haben den Test in Valencia erfolgreich absolviert, was uns allen Grund zum Optimismus gibt.»

Bereits Anfang April konnte Smits im Rahmen des KNMV-Trainings ein paar Runden in Assen drehen. Ziel des Ausflugs war, ein gutes Setting zu finden, mit dem er ins WM-Wochenende starten kann.